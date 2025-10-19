La mañana de este domingo 19 de octubre se informó acerca del sensible fallecimiento del cantante peruano de salsa Johan Mora y su bailarina. El deceso de ambos artistas se dio en el Callao.
La dolorosa noticia se dio a conocer a través de las redes sociales. La creadora de contenidos conocida como ‘La Mana’ fue una de las primeras en pronunciarse tras lo sucedido. “¡Qué triste noticia!”, escribió acerca del sensible fallecimiento de ambos.
Por su parte, el portal especializado en salsa y timba “Breña eventos” también se pronunció al respecto: “Qué triste noticia. Lamentamos informar el fallecimiento de nuestro amigo Johan Mora de La Timbera Orquesta. Nuestras más sentidas condolencias para toda su familia, lo sentimos mucho, es lamentable perder a este joven talento que disfrutaba en hacer música y mostraba su talento en distintos locales y privados de Lima”.
Asimismo, miembros del grupo musical “La Timbera Orquesta”, en donde trabajaba Johan, también se pronunciaron. “La justicia divina se encargará de todo, un abrazo al cielo”, “Amigo, por qué tú, levántate y di que estás bien, no puedo asimilar que ya no estarás más aquí”, “Descansa en paz amiga, gracias por tanto y perdón por estar en un país que poco a poco se desmorona”, entre otros comentarios se leen en sus redes sociales.
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
