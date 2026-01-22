El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, destacó la rápida y eficaz intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) que permitió frustrar el intento de asalto a la agencia del Banco de la Nación ubicada en el centro comercial Minka, en el distrito del Callao.
“Vamos a reconocer a todos los policías que han participado, con el fin de que siempre estén con la moral en alto y continúen haciendo su trabajo por el bien de la ciudadanía”, expresó el titular del sector tras el operativo policial.
Por su parte, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que el accionar de los efectivos permitió ejecutar un “operativo limpio”, logrando desarticular y sacar de circulación a una banda criminal que operaba en el primer puerto. Asimismo, informó que los cinco detenidos serán investigados por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, robo agravado bajo la modalidad de asalto a mano armada en banda y delito contra la tranquilidad pública.
El intento de asalto se registró la tarde del jueves 22 de enero, cuando cinco sujetos armados ingresaron a la agencia bancaria ubicada en la avenida Argentina, generando momentos de tensión entre trabajadores y usuarios, hasta que la llegada de los agentes policiales permitió neutralizar a los delincuentes.
Como resultado del enfrentamiento, un personal de seguridad del banco resultó herido en el brazo. En tanto, fueron capturados José Santillán Mogollón, Carlos Pinches Rojas (18), Douglas Ramírez Moreno, José Fernández Falla (43) y Marlon Chiroque Inga (36), quienes integrarían la banda criminal conocida como “Los Sanguinarios del Puerto”.
Los detenidos fueron trasladados al Complejo Policial Alipio Ponce Vásquez, donde se iniciaron las diligencias correspondientes. Durante la intervención se incautaron tres pistolas, un revólver, 26 municiones, dos motocicletas utilizadas para el asalto y dos chalecos antibalas. Además, la Policía recuperó S/23,126 en efectivo, hallados en una mochila dentro del baño de la entidad financiera.
En el marco de las acciones para reforzar la seguridad ciudadana, el ministro Tiburcio, junto con la gobernadora regional del Callao, Edita Vargas, y el comandante general de la PNP, lideró la entrega de 1,107 pistolas a la Región Policial Callao. El titular del Mininter precisó que esta dotación, que incluye 1,007 pistolas de puño y 51 repuestos críticos, busca fortalecer la capacidad operativa de la Policía frente a la criminalidad.
