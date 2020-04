Vecinos del distrito de San Miguel vienen denunciado que no pueden sacar a sus perros para hacer sus necesidades, durante el periodo de cuarentena para evitar la propagación de coronavirus, ya que las personas de los condominios aledaños los insultan y hasta han llegado a tirarles cosas como lejía o huevos. Esto, pese a que el gobierno ha indicado que “por temas de sanidad se podrá sacar a los perros a pasear para que hagan sus necesidades, pero a sitios muy cercanos (...)”.

Al respecto, la subgerenta de Vigilancia Sanitaria y Zoonosis de San Miguel, Lena Torres Chávez, informó a este Diario que desde la disposición de que dio el gobierno, el municipio permite que los vecinos salgan de 5 a 10 minutos como máximo, pero no se podrá caminar por los alrededores y menos hasta el parque, y “es solo en la puerta de la casa y en la berma central en el caso de parque de la Huaca”, precisó. Sin embargo algunas personas viven por los condominio Parques de la Huaca, en San Miguel, que se encuentra entre las calles Pacifico y Padre Urraca.

Ese es el caso de tres vecinas se comunicaron con este Diario para denunciar lo que les paso el domingo pasado.

“El domingo, muy temprano, no tuve ningún problema. Sin embargo por la tarde (5:40 pm) cuando la saqué a su segunda y última salida, fui víctima de agresiones verbales (indultos, mentadas de madre y demás) desde distintos departamentos del condominio. Salí con mucho temor de lo que pudiera pasar, ya que a una amiga ya la habían agredido tirándole huevos y lejía en horas anteriores”, dijo Franccesca Acho.

Ella es propietaria de un departamento en el condominio Parques de la Huaca. Franccesa indica que antes de salir de su casa ese día, se informó mediante la web del gobierno sobre las medidas y normas para poder atender a las mascotas durante estado de emergencia. “Con eso y con lo expresado por el ministro en distintos noticieros, salí con mi perrita a la puerta de mi condominio, pues no podemos usar los parques internos con las mascotas”, añadió.

Las agresiones contra ella empezaron a los 30 segundos de estar fuera de su casa. “Más de un centenar de vecinos estaban encaramados en sus balcones gritando y agrediendo. Incluso la presidenta de una de las etapas del condominio se encontraba junto a su niña en su balcón, dejando que esta pequeña grite y se una a la agresión. De más está decir que salí con mascarilla y bolsas para recoger las deposiciones de mi mascota, quien no pudo ocuparse pues se puso muy nerviosa debido a los gritos", contó la vecina agredida.

Priscila Cardenas es otra de las afectadas. Ella cuenta que el domingo pasado por la tarde, cuando se encontraba llevando a su mascota a la berma, los vecinos de su condominio empezaron a gritarle. “Yo salía segura, porque estaba segura de que la ley amparaba. De pronto una vecina empezó a gritar que limpiara las necesidades de mi perro, pero él no había hecho nada aún. De pronto pasó un patrullero por la zona y los vecinos empezaron a gritar que me lleven y que no debería salir”, dijo.

Ella tiene temor de salir porque los vecinos han tirado huevos desde pisos altos. "También han tirado bolsas de lejía y tengo miedo de que nos caiga en la cara. Sacar a las mascotas se convierte en una situación aterradora por el desconocimiento de la norma de parte de los vecinos. Entendemos que estén estresados o ansiosos, pero hay un límite. Queremos salir a hacer lo que dice la norma sin que nos griten desde sus balcones”.

Alanis Figueroa es una de las personas que, además de insultos, fue agredida por otros vecinos de los condominios Parques de la Huaca.

“El domingo pasado salí a la berma que está al cruzar la reja de mi condominio. A penas salí, empecé a grabar porque los vecinos han tenido una actitud violenta desde que empezó la cuarentena. Ese día empezaron a gritarme. Como eran tantas personas, yo trataba de defenderme, yo seguía con mi perro que hizo sus deposiciones, pero antes de retirarme me lanzaron huevos y lejía. Cuando entré al condominio me seguían amanazando. Cuando terminé de grabar, habían pasado exactamente cinco minutos”, contó.

Alanis asegura que la municipalidad está al tanto de estas agresiones, porque están presentes cuando los vecinos se ponen a gritar, pero no dicen nada. “Yo tomo eso como actitud que avala los gritos y el insulto, solo para que la gente después los aplauda. Además, hace un tiempo pasó un regidor perifoneando que los animales transmiten la enfermedad. Nosotros hemos tratado de quejar nuestros comentarios de la página del municipio, pero no hay respuesta, no sé de que lado están”.

Respuesta del municipio

Al respecto, la subgerenta de Vigilancia Sanitaria y Zoonosis de San Miguel, Lena Torres Chávez, quien es veterinaria, informó que están permitidas las salidas de los canes es la puerta de su domicilio o condominios o bermas centrales. “Lo que esta prohibido son los paseos, pero estamos en contra de cualquier tipo de agresión verbal o física. (...) Serenazgo debe intervenir para dar orden, no vamos a estar a favor de una agresión”, informó.

Asimismo, agregó que hay otros propietarios que salen para juntarse con otras personas en el parque y ese tipo de actitudes son las que molestan al vecino. Ante esas situaciones, el personal de seguridad debe acercarse a poner orden.

“Estamos poniendo orden, tratamos de darle seguridad y tranquilidad a los vecinos. Siempre respetando a los demás. Solicitamos el apoyo de la policía que son los únicos encargados de hacer un arresto nosotros somos apoyo cuando alguien no acata las normas”.

Estas son las indicaciones oficiales del gobierno respecto al paseo de las mascotas:

¿Qué es la COVID-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuánto durará la cuarentena por coronavirus en Perú?

Después que se reportaron los primeros casos de coronavirus en el Perú, el presidente Martín Vizcarra declaró estado de emergencia nacional por 15 días ante el avance del COVID-19 en el Perú. A través de este Decreto Supremo se busca la prevención y el control para evitar la propagación del coronavirus en el territorio nacional.

Sin embargo, este jueves anunció que habrá prórroga por el bien de todos los peruanos, y se extenderá este periodo de emergencia nacional por 13 días más, es decir hasta el 12 de abril.

