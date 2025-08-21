La Contraloría General informó que, durante el segundo trimestre del 2025, se han reactivado 115 obras públicas valorizadas en más de S/ 1690 millones de acuerdo con la información registrada por las mismas entidades en el Sistema de Información de Obras Públicas (Infobras) y lo recopilado por los Órganos de Control Institucional (OCI). Más de un millón 281 mil ciudadanos se beneficiarán cuando concluyan estos proyectos de inversión.

El mayor número de obras reactivadas pertenecen al sector Transportes y Comunicaciones donde se han reactivado 26 obras por S/ 370,3 millones, las cuales beneficiarán a 303 529 ciudadanos. Estos proyectos permitirán mejorar la infraestructura vial y peatonal facilitando el tránsito en diversas regiones mediante la construcción y rehabilitación de caminos vecinales y puentes.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

En el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento se han reiniciado 25 obras valorizadas en más de S/ 315,3 millones, orientadas principalmente a ampliar y mejorar los sistemas de agua potable y alcantarillado. Dichas obras impactarán directamente en la calidad de vida de 272 312 personas quienes accederán a servicios básicos esenciales para la salud pública y el bienestar familiar.

Mientras que en el sector Agricultura se han retomado 19 proyectos con una inversión superior a S/ 437 millones, los cuales beneficiarán a 30 954 ciudadanos. En este caso, mejorará la infraestructura de riego y la productividad agrícola, principalmente en zonas rurales, promoviendo así el desarrollo económico de las comunidades agrarias.

Las obras reactivadas pertenecen a entidades de los tres niveles de gobierno. La mayor cantidad se concentra en los gobiernos locales con 71 obras por un monto de S/ 320,7 millones, que beneficiarán a 158 129 personas. Sin embargo, los gobiernos regionales que registran 23 obras destacan por el mayor monto de inversión (S/ 701 millones) y de número de beneficiarios (809 330 personas). En tanto que el gobierno nacional ejecuta 21 obras valorizadas en más de S/ 669,2 millones en beneficio de 313 983 ciudadanos.

Ubicación geográfica

En el segundo trimestre del 2025, las regiones con mayor cantidad de obras reiniciadas son: Cusco (27 obras por S/ 104,2 millones), Puno (11 obras por S/ 231,5 millones), Apurímac (7 obras por S/ 27,2 millones), Lima (6 obras por S/ 112,5 millones), Piura (6 obras por S/ 25,5 millones), Arequipa (6 obras por S/ 109,9 millones) y Lambayeque (6 obras por S/ 54,9 millones).

Sin embargo, si tomamos en cuenta el monto de inversión de las obras reactivadas (costo actualizado), Ayacucho lidera el ranking con cuatro obras reiniciadas por más de S/ 294,9 millones; le sigue Puno con once obras por S/ 231,5 millones y San Martín con una obra por S/ 133,5 millones.

Cabe destacar que no se registran obras reactivadas en la Provincia Constitucional del Callao, a pesar de que cuenta siete obras paralizadas, al 30 de junio del presente año, de acuerdo con la información reportada por las mismas entidades públicas en los sistemas informáticos del Estado.