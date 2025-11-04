Lima será sede de la XII edición de la Conferencia Anual de Directores del Perú (CADEP), organizada por Adecopa, que se realizará el próximo 12 de noviembre en el Centro de Convenciones de ESAN. Bajo el lema “Desafíos de la educación hacia el año 2050”, el evento convocará a líderes escolares de todo el país con el propósito de analizar los retos y tendencias que marcarán el rumbo de las instituciones educativas en las próximas décadas.

El encuentro busca fortalecer el liderazgo directivo a través de una visión estratégica, innovadora y prospectiva, en respuesta a los vertiginosos cambios del entorno global y local. Además, promoverá el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre directores, enriqueciendo así la gestión institucional con una mirada de futuro.

“Hoy más que nunca, dirigir una institución educativa exige anticipación, pensamiento crítico y colaboración. Esta jornada será clave para compartir experiencias, analizar tendencias globales y construir propuestas que preparen a nuestras escuelas para formar estudiantes capaces de desenvolverse con ciencia, responsabilidad y esperanza en un mundo cambiante”, señaló Mónica Fuentes Quiroz, presidenta del Consejo Directivo de Adecopa 2025-2026.

Fuentes subrayó que solo a través de un trabajo colaborativo y una visión a largo plazo será posible consolidar una educación transformadora y sostenible de cara al 2050.

Temas educativos

Este encuentro abordará aspectos como: Tendencias globales que impactarán en la educación en las próximas décadas. Competencias clave que deberá desarrollar los estudiantes. La formación del carácter. Liderazgos pedagógicos claves para el aprendizaje hacia el 2050. Sostenibilidad de la escuela en contextos de incertidumbre y transformación y la gestión del bienestar y salud mental en la escuela.

En esta XII edición de la Conferencia Anual de Directores del Perú, CADEP ADECOPA 2025, espera contar con la participación de todos los directivos de escuelas privadas y públicas asistan a este encuentro anual, que contará con la participación de expositores internacionales y nacionales, con la finalidad de crear la oportunidad de reflexionar juntos sobre el nuevo reto que implica mejorar la educación.

Expositores:

Jaime Saavedra: Director de Desarrollo Humano para América Latina y del Caribe del Banco Mundial. Fue ministro de Educación del Perú (2013-2016). En el Banco Mundial, ha ocupado cargos como director Global de Educación y de Reducción de la Pobreza y Equidad, contribuyendo a definir la visión institucional y erradicar la pobreza extrema y aumentar la prosperidad compartida. Integra juntas y consejos globales en educación y liderazgo, entre ellos Teach for All, UNESCO-IIPE y el Instituto Aspen.

Juan Pablo Dabndoub (España): Experto en liderazgo educativo y desarrollo del carácter.

Cofundador de Become, organización que trabaja con fundaciones, redes, universidades y directivos escolares en más de 18 países. Diseñando programas de liderazgo sostenibles y de impacto regional. Su labor busca fortalecer comunidades educativas que promuevan el bienestar, la identidad y la formación integral de las personas.

Magdalena Claria (Argentina): Psicóloga, licenciada de la Universidad Católica Argentina, con posgrado en Neurociencias. Está certificada como Educadora en Disciplina Positiva y cuenta con formación especializada en Trastornos de la Conducta Alimentaria y en muerte y duelo (Proyecto Natal). Su trayectoria combina el ámbito clínico y educativo con experiencia en niveles primario, secundario y universitario, tanto en el dictado de clases como en equipos de orientación escolar.

Paul Neira: Educador y experto en gestión, liderazgo y reformas de sistemas educativos. Magister en Tecnología Educativa y Competencias Digitales y candidato a director en educación en el Teachers College . Columbia University (NY). Fue consejero del Concejo Nacional de Educación participando en el Proyecto Educativo Nacional al 2036.