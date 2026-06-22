San Isidro es uno de los distritos más representativos del centro financiero de Lima Metropolitana. Reconocido por albergar sedes empresariales, embajadas, hoteles y amplias zonas residenciales, el distrito volverá a elegir a su nueva administración municipal.

El proceso electoral será determinante para definir el rumbo de una jurisdicción que combina alta actividad económica con zonas residenciales de alto valor urbano, lo que plantea desafíos vinculados a la seguridad ciudadana, la movilidad, la fiscalización del comercio y la preservación del entorno urbano.

Un distrito compacto con alta relevancia económica

San Isidro cuenta con una superficie aproximada de 11,1 kilómetros cuadrados y es considerado el principal eje financiero del país. En su territorio se concentran importantes oficinas corporativas, instituciones públicas y zonas residenciales de alta densidad económica.

Vista aérea de San Isidro. Foto: ProInversión.

Además, el distrito mantiene uno de los niveles de recaudación municipal más altos de Lima, lo que genera altas expectativas vecinales respecto a la calidad de los servicios públicos, la seguridad y la planificación urbana.

La última elección y el actual gobierno municipal

En las últimas elecciones municipales, los vecinos de San Isidro eligieron como alcaldesa a Nancy Vizurraga Cáceres, quien asumió el cargo para el periodo 2023-2026.

Nancy Vizurraga, alcaldesa de San Isidro. (Foto: Municipalidad de San Isidro).

Durante su gestión, la comuna ha impulsado acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la recuperación de espacios públicos y el ordenamiento del tránsito en zonas de alta congestión. Sin embargo, algunas medidas han sido cuestionadas entre vecinos y especialistas en temas de gestión urbana.

¿Quiénes han sido elegidos alcaldes de Miraflores?

Nancy Vizurraga Cáceres (2023-2026) Elegida por Renovación Popular. Es la actual alcaldesa del distrito y la primera mujer en asumir el cargo en San Isidro. Su gestión ha priorizado la seguridad ciudadana, el orden urbano y la recuperación de espacios públicos.

Augusto Cáceres Viñas (2019-2022) Fue alcalde del distrito durante el periodo municipal previo. Su administración estuvo enfocada en el mantenimiento urbano, la movilidad y la gestión de servicios municipales.

Manuel Velarde Aspillaga (2015-2018) Impulsó políticas de ordenamiento urbano, modernización de la gestión municipal y mejoras en infraestructura pública, además de iniciativas vinculadas a la seguridad ciudadana.

Gonzalo Ortiz de Zevallos Madueño (2011-2014) Durante su gestión se promovieron acciones de recuperación de espacios públicos, mejoras en el entorno urbano y fortalecimiento de servicios municipales.

Antonio Mezarina Chacón (2007-2010) Su administración se centró en el reordenamiento del distrito, el mantenimiento de áreas verdes y la ejecución de obras de infraestructura menor.

Óscar Loarte Fernández (2003-2006) Condujo la municipalidad en un periodo de expansión urbana del distrito, con énfasis en la mejora de servicios básicos y la gestión del crecimiento inmobiliario.

Obras emblemáticas y desafíos pendientes

Entre los principales referentes del distrito destacan el Bosque El Olivar, el Parque Combate de Abtao, el centro financiero de San Isidro y sus principales corredores empresariales, además de sus zonas residenciales tradicionales.

El Bosque El Olivar es un hermoso parque ubicado en el distrito de San Isidro, con una gran cantidad de árboles de olivo y actividades al aire libre. (Foto: Shutterstock)

No obstante, los próximos años plantean retos importantes para la futura gestión municipal. Vecinos han expresado preocupación por la congestión vehicular en zonas empresariales, la seguridad ciudadana, la presión inmobiliaria y la necesidad de mantener el equilibrio entre actividad económica y calidad de vida.

Asimismo, la convivencia entre el desarrollo corporativo y las zonas residenciales continúa siendo uno de los principales temas de discusión en el distrito.

¿Quiénes postulan a la alcaldía de San Isidro?

La relación definitiva de candidatos aún no ha sido oficializada. Según el cronograma electoral, el 5 de agosto vence el plazo para la publicación de las listas admitidas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sin embargo, los registros de candidaturas para elecciones primarias permiten identificar a algunas de las figuras que buscan competir por la alcaldía de San Isidro.

Uno de los nombres con mayor trayectoria política es el de César Augusto Combina Salvatierra, quien postula por Avanza País. Combina fue congresista de la República durante el periodo 2020-2021 y anteriormente desarrolló actividades vinculadas a la gestión pública y al trabajo social. Su candidatura representa una de las apuestas más visibles dentro de la contienda distrital.

Por Somos Perú figura Víctor Hugo Bazán Pastor, general en retiro de la Policía Nacional del Perú y exjefe de la Región Policial Lima. Su trayectoria ha estado estrechamente ligada a temas de seguridad ciudadana, uno de los asuntos que suele ocupar un lugar prioritario en la agenda de los vecinos de San Isidro.

Otra candidatura definida es la de Carlomagno Chacón Gómez, quien representa a Acción Popular. Chacón cuenta con experiencia en el ámbito de la gestión pública y busca posicionarse como una alternativa en un distrito donde tradicionalmente el electorado presta especial atención a los temas de orden urbano, seguridad y calidad de servicios municipales.

A diferencia de otros distritos de Lima, en San Isidro varias agrupaciones aún mantienen pendientes las designaciones de sus candidatos a la alcaldía. Es el caso de Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Patriótico del Perú, cuyos registros de elecciones primarias todavía consignan postulaciones por definir.

—Los regidores—

Además de las candidaturas a la alcaldía, las listas presentadas incluyen a profesionales, empresarios, exfuncionarios públicos y dirigentes vecinales vinculados a la vida institucional de San Isidro.

Entre ellos destacan algunos nombres reconocidos dentro del distrito, como José Antonio Isola de Lavalle, integrante de la lista de Somos Perú; Marcos Kaliksztein Wolfsdorf, en la nómina de Renovación Popular; y David Miles Bigio Luks, también candidato a regidor por Somos Perú. Asimismo, varias agrupaciones incorporan perfiles provenientes del sector empresarial y profesional, en línea con las características del distrito.

No obstante, la conformación definitiva de las listas de regidores dependerá de los procesos internos de cada organización política y de la evaluación que realicen las autoridades electorales en las próximas semanas.

¿Cuándo serán las elecciones?

Los ciudadanos acudirán a las urnas el próximo 4 de octubre para elegir a sus autoridades municipales. Los comicios definirán quién conducirá a Miraflores durante los siguientes cuatro años.