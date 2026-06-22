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Resumen

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San Isidro es uno de los distritos más representativos del centro financiero de Lima Metropolitana. Reconocido por albergar sedes empresariales, embajadas, hoteles y amplias zonas residenciales, el distrito volverá a elegir a su nueva administración municipal.

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