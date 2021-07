Conforme a los criterios de Saber más

Voceado como una de las principales cartas del presidente electo Pedro Castillo para asumir el Ministerio de Salud, el médico Hernando Cevallos, coordinador del equipo técnico que se encargó de incluir la lucha contra la pandemia en el plan de gobierno para la segunda vuelta –el primer plan de Perú Libre no tenía una palabra sobre el COVID-19– trabaja en la instalación de la comisión de transferencia. Sostiene que cualquier cambio en los equipos técnicos actuales se realizará con cautela, pero que el ritmo de inmunización actual no es el adecuado.

— La primera ministra Violeta Bermúdez sugirió que se mantengan los equipos de vacunación ¿se ha evaluado esa posibilidad?

Primero hay que señalar que la vacunación en Perú hasta ahora tiene un importante atraso comparativamente con América Latina, estamos en un 15%. Para enfrentar una tercera ola con 15% no es para estar muy tranquilos y aplaudir al equipo que está ahora. Por supuesto que, con los técnicos y las decisiones que entendemos que son correctas, tenemos que conversar, algunos seguirán en sus cargos, otros serán renovados, pero se manejará con mucha cautela, no se trata de cambiar a todo el personal, no es esa la idea.

*El Perú se encuentra en quinto lugar de Sudamérica con 12.26% de la población con las dos dosis. El 20.85% ha recibido al menos una dosis, de acuerdo con Our World in Data, plataforma desarrollada en la Universidad de Oxford. De acuerdo con el Minsa, hasta este miércoles 21 de julio, el número de personas vacunadas con al menos una dosis asciende a 6′940.991 y con dos dosis, a 4′075.040.

— Usted ha dicho que hay preocupación sobre la llegada de las vacunas ¿A qué se refiere?

El contenido de los contratos no lo conocemos, tiene carácter de confidencialidad. Seguramente se va a conocer en los próximos días, pero hay la preocupación de tener el stock adecuado para agosto y setiembre. Sabemos que hay cartas de intención firmadas por el Gobierno, pero queremos que lleguen en agosto y setiembre, que es donde vamos a necesitar una campaña más amplia para superar los niveles muy bajos de vacunación que tenemos.

— ¿Ha conversado con laboratorios de otros países?

Hemos conversado con el Fondo de Inversiones Ruso, con Pfizer, Sinopharm, la representación de Argentina, de Cuba, con todos los países que en este momento están trabajando la producción de vacunas, por lo menos los más cercanos, y estamos programando una conversación con la embajada de Estados Unidos también.

— También se ha reunido en las últimas semanas con gremios del sector salud ¿En qué han consistido esas reuniones?

Hemos conversado sobre la situación general de cada uno de los sectores, de los problemas que se presentan con recursos humanos, los contratos que están venciendo, la situación de los CAS COVID, capacitación, la problemática de salud. Con los colegios profesionales, en particular, hemos hablado de la necesidad de que nos alcancen propuestas y mantengamos una relación cercana para liderar el aporte técnico de los colegios profesionales.

— ¿Cómo van a enfrentar la resistencia a ponerse la segunda dosis y las campañas antivacunas?

Tenemos que hacer una estrategia comunicacional intensa, necesitamos llegar a los líderes comunales de los lugares más alejados, que es donde está más baja la vacunación. No solo vamos a trabajar un nivel de comunicación macro, con anuncios más claros y directos, sino contactar con los líderes vecinales y rurales para comprometerlos en la campaña, es fundamental.

— El sector privado también puede contribuir en la logística ¿hay conversaciones con estos gremios?

Es muy importante la solidaridad del sector privado. Está en agenda sentarse con ellos y analizar en conjunto la situación de la pandemia y buscar soluciones comunes.

— ¿Cuál es el papel de Vladimir Cerrón en los planes de salud y de vacunación?

Vladimir Cerrón no es parte del equipo técnico; sin embargo, consideramos que su opinión en temas técnicos de salud, así como del equipo de médico de Perú Libre y de otros movimientos y partidos, es valioso. Me dijeron: ‘pero es corrupto´. ¿Qué tiene que ver? Yo no soy juez, soy un médico que está aportando desde el punto de vista técnico y converso con todos los que puedan aportar en temas técnicos. Creo que tiene experiencia, él maneja criterios adecuados en la atención médica primaria y tiene que ser escuchado como todos.

