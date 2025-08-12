EsSalud inició una jornada médica especializada en la región Loreto, específicamente en las localidades de Caballococha y Santa Rosa, cerca de la frontera con Colombia y Brasil, donde en ambos puntos se prevé brindar más de 2 300 atenciones de salud.
Esta acción se realizará en un trabajo conjunto con la Red Asistencial Loreto y los profesionales de Hospital Perú, quienes atenderán del 12 al 14 y del 17 al 19 de agosto en Caballococha y del 15 al 16 de agosto en Santa Rosa.
En ambos puntos se ofrecerán los siguientes servicios: medicina general, medicina interna, medicina familiar, oftalmología, obstetricia, gastroenterología, odontología, enfermería, entre otros.
Los profesionales de la salud realizaron un viaje de 12 horas por el río Amazonas y recorrieron de más de 2 mil kilómetros para llegar a estos puntos y recortar la brecha de atenciones.
La brigada asistencial de Hospital Perú, perteneciente a la Gerencia de Oferta Flexible (GOF) de EsSalud, está integrada por médicos, obstetras, personal de enfermería, logística e informática, entre otros. Ellos permanecerán en Loreto del 12 al 19 de agosto.
Por su parte, la gerenta de Oferta Flexible de EsSalud, doctora Denisse Chávez, informó que el Hospital Perú viene realizando cinco operativos simultáneos en Tarma (Junín), Juliaca, Caballococha y Santa Rosa (Loreto), y Mollendo (Arequipa), para atender a quienes más lo necesitan.
Dato:
El Hospital Perú, parte de la Gerencia de Oferta Flexible, recorre el país ofreciendo atención médica sin costo. En lo que va del año ha realizado 176,140 atenciones en 42 operativos. Las próximas campañas se desarrollarán en Yurimaguas (Loreto), Mollendo (Arequipa), Tacna y otras regiones del país.
