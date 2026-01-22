La especialista en infraestructura e inversión de salud, Lidia Saccatoma, sostuvo que el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), que es el brazo técnico y ejecutor del Ministerio de Salud (Minsa), superó -en el 2025- los S/1.216 millones en ejecución de su presupuesto para la construcción de hospitales y centros de salud.
“Se ejecutó más de S/1216 millones en construcción de hospitales, cifra que ha superado el gasto presupuestal de más de S/966 millones obtenido en el 2024, el cual refleja el buen trabajo que dejó el doctor César Vásquez a su salida del Minsa y la continuidad del trabajo que mantiene el actual ministro Luis Quiroz”, resaltó.
Newsletter Buenos días
LEE MÁS: Minsa dispone retiro preventivo de fórmulas infantiles por alerta sanitaria
A juicio de Lidia Saccatoma, Pronis es una de las instituciones del Minsa que tiene la mayor ejecución presupuestal del 2025. Aseguró que una de las regiones que tuvo mayor inversión el año pasado fue el Cusco con más de S/420 millones, el cual gran parte fue para el Hospital Antonio Lorena con S/359 millones.
Asimismo, otros departamentos con buena ejecución son Cajamarca, con más de S/217 millones; y Lima, que supera los S/170 millones, con inversiones para obras como el Hospital Papa Francisco de Manchay y el Hospital Nacional Sergio E. Bernales de Comas, respectivamente.
LEE MÁS: Nueva Ley de Enfermería 2026: Autorizan consultorios privados y autonomía profesional
“Por las cifras que manejo, se ha superado la ejecución del 2024 y creo que el objetivo es que este 2026 sea mejor al del año pasado. Este avance es por el trabajo técnico que se realiza en Pronis. Sin duda, cada año se debe mejorar la entrega a tiempo de las obras y que lo invertido no se pierda, además de mejorar la capacidad de ejecución”, destacó.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Más presupuesto, pero misma cantidad de alumnos y poca investigación: ¿en qué gastan las universidades públicas?
- SJL: delincuentes lanzan explosivo a una casa por supuesta deuda
- Gobierno del Perú oficializa el nombre del año 2026: así se denominará
- Panamericana Sur en disputa: MML exige controlar el tránsito que hoy está en manos de Sutrán y PNP
- Callao: capturan a cinco implicados en intento de robo al Banco de la Nación
Contenido sugerido
Contenido GEC