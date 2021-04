El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, pidió que se implementen cuarentenas focalizadas y se agilice la compra de vacunas contra el COVID-19, a fin de reducir la agresividad de la pandemia. En esa línea explicó que las cifras de la enfermedad han demostrado que las medidas implementadas no han generado resultados positivos.

En diálogo con RPP, el burgomaestre de la capital dijo que se debe autorizar a las empresas privadas a que compren dosis de vacuna contra la enfermedad a fin de que, cuando el mercado esté abierto a todos los compradores, estas puedan adquirirlas.

“Lo que se ha venido haciendo no ha traído el resultado debido. Más allá de las fiscalizaciones, lo que hay que hacer ahora es oír al Colegio Medico que ha hecho planteamientos que no se han estado oyendo. Se debe hacer cuarentena focalizada. Tiene que haber un esfuerzo para traer las vacunas, en Colombia se autorizó a los privados a comprar, sé que en este momento no hay venta para privadas, pero hay que estar un paso adelante y permitirlo sin prejuicio de que el Estado también compre”, aseveró.

“Tenemos capacidad de dos millones de dosis, o sea podemos vacunar a un millón de personas. Hay 24 millones que estamos a la expectativa de poder acceder a la vacuna. Son cosas que tiene que reformularse, hay esfuerzos pero hacen falta más”, agregó.

Entrega de obras

En otro momento, Muñoz destacó la entrega de las avenidas Los Héroes y Pachacútec, en una extensión de 12 km. Detalló que esta obra beneficiará a más 620 mil ciudadanos del sur de la capital.

“La entrega de esta importante megaobra, ejecutada por Emape, optimizará el flujo vehicular en ambas arterias que unen los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Además, los vecinos tienen a su disposición dos nuevos pasos a desnivel, que ayudarán a agilizar el tránsito vehicular en la zona”, destacó el burgomaestre.

Además el alcalde precisó que el proyecto, que demandó una inversión de más de S/338 millones, incluyó la construcción de 196,722 m2 de pistas de concreto y 132,561 m2 de vías de asfalto, así como veredas, sardineles y rampas, y la ejecución de dos nuevos pasos a desnivel.

