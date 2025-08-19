El Hospital Perú de EsSalud, en coordinación con la Red Asistencial Juliaca, atendió más de 4800 atenciones en seis días de su campaña de salud que desarrolla en Puno. La jornada se inició el miércoles 13 de agosto y concluirá el 21 de agosto.

El propósito de esta campaña es prevenir y tratar infecciones respiratorias agudas, así como otras enfermedades relacionadas a la temporada de heladas.

Las atenciones médicas se brindan tanto en la infraestructura itinerante de Hospital Perú, como en los ambientes del Hospital Base III Juliaca, de 7:00 am a 1:00 pm y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Se ofrecen servicios de medicina interna, oftalmología, gastroenterología, ginecología, medicina física y rehabilitación, enfermería; además de procedimientos, como endoscopías, y pruebas de laboratorio clínico para un diagnóstico temprano y oportuno.

Denisse Chávez, gerenta de Oferta Flexible de EsSalud, destacó que Hospital Perú continúa desplegando operativos médicos en diversas regiones del país con el objetivo de acercar la atención especializada y oportuna a más asegurados, especialmente en zonas con mayor vulnerabilidad climática y sanitaria.

En lo que va de 2025, Hospital Perú ha brindado 176,140 atenciones en 42 operativos médicos. Las próximas campañas llegarán a Yurimaguas (Loreto), Arequipa, Cusco, Apurímac, Lambayeque, entre otras ciudades.