La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció que los 18 Centros MAC a nivel nacional brindarán atención al público este sábado 4 de abril en medio de la Semana Santa. Los establecimientos operarán en su horario habitual, desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m..

Esta medida se aplica tras el cierre de las sedes físicas durante el jueves 2 y viernes 3 de abril por los feriados de Semana Santa. La disposición busca facilitar la continuidad de las gestiones administrativas de la ciudadanía después de los días no laborables.

Durante los días de cierre, el canal telefónico Aló MAC (línea 1800) se mantendrá operativo para resolver consultas ciudadanas. El servicio estará disponible de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. y contará con atención en castellano y quechua.

A través de este canal, los usuarios pueden programar citas para el Reniec en sedes de Lima y para la emisión de pasaportes en Migraciones. Asimismo, la plataforma permite gestionar el acceso a más de 80 trámites digitalizados de manera remota.

En las sedes presenciales, los ciudadanos tienen acceso a más de 650 servicios de diversas instituciones públicas. Entre las entidades disponibles figuran el Banco de la Nación, el Seguro Integral de Salud (SIS), Sunarp y el Poder Judicial.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) confirmó que sus módulos dentro de los centros MAC también retomarán la atención presencial este sábado. Para localizar el local más cercano, la población puede consultar la dirección exacta en la página web oficial de los centros MAC.

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