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Los Centros MAC atenderán en horario regular este sábado 4 de abril. (Foto: PCM)
Los Centros MAC atenderán en horario regular este sábado 4 de abril. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunció que los 18 Centros MAC a nivel nacional brindarán atención al público este sábado 4 de abril en medio de la Semana Santa. Los establecimientos operarán en su horario habitual, desde las 8:30 a. m. hasta la 1:00 p. m..

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