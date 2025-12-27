Choferes peruanos reclutados en España ganan ahora el triple de sueldo: la verdad detrás del boom y cómo postular

Un reciente artículo de “El País” da cuenta sobre cómo empresas como Monbus, una de las compañías líderes en transporte de viajeros por carreteras, hallaron en los choferes peruanos la salida para evitar tener vehículos parados por falta de conductores en pleno pico de demanda.

El diario español resalta que el número de viajeros que apuestan por trasladarse en autobuses pasó de 34 millones en el 2001 a 84 millones en el 2019, y tras la pandemia superó dicho récord en el 2023 con 92 millones de usuarios, citando cifras de la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (FECAV).

Lo de Cataluña, sin embargo, es solo el reflejo de un fenómeno que se repite en todo el país.

Según organizaciones del transporte por carretera, en España existen más de 30.000 vacantes de conductores de camión por cubrir y 5.000 de conductores de autobús.

Ante ello, el Ministerio de Transportes español lanzó en noviembre el Plan Reconduce, el cual ofrece subvenciones de hasta 3 mil euros para quienes obtengan los permisos C y D; es decir, para camiones y autobuses respectivamente.

Dicha iniciativa fue celebrada por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), pero la consideraron apenas un primer paso para enfrentar el problema que en gran parte es generado por el elevado coste de los permisos necesarios para ejercer dicha actividad.

Según la CETM, con los 500 mil euros que ha destinado el gobierno español al Plan Reconduce apenas se podrán beneficiar a unas 166 personas.

- La vista en el Perú -

Ante la escasez de personal calificado, los españoles han virado hacia el Perú con la esperanza de cubrir la demanda. Resulta por lo menos curioso e inicialmente confuso pensar por qué buscarían choferes precisamente en el segundo peor país del mundo para conducir de los últimos dos años, según el ranking que anualmente publica la aseguradora Compare the Market.

“En nuestro caso hicimos un estudio técnico económico objetivo de todo el mundo y nos llevó a Perú. Tenemos el mismo idioma, la misma religión junto a la misma base de principios y valores, además hay acuerdos preferenciales de extranjería desde 1959 que básicamente dice que cualquier peruano tiene igualdad de oportunidades para trabajar en España que un español y viceversa“, explica a El Comercio Diego Carbajosa, CEO y fundador de Talento Grupo Internacional, la cual nos asegura que es la primera agencia de reclutamiento internacional legalmente reconocida en Latinoamérica.

Durante los tres años que lleva operando en nuestro país, la empresa gallega ha llevado a 3.228 peruanos para trabajar en España “y en los próximos seis meses se incorporarán otros 1.170″, detalla Carbajosa.

Según el empresario, entre las principales razones que expresan los peruanos para migrar está la inestabilidad política, “pero además en el Perú aún hay mucha formación profesional, mantienen esa cultura de oficio-vocación de trabajos manuales, algo que ya no vemos tanto en Europa”.

"Un conductor de bus es un conductor de bus, un camionero es un camionero. Y eso aquí se nota. Cuando vienen aquí a trabajar, esa vocación se nota. Es un perfil bajo, que encaja bien, que trabaja bien, y eso también hace que las empresas en Europa prefieran quizás la nacionalidad peruana frente a otras, aparte de las ventajas administrativas“, asegura Carbajosa.

La consultora Talento Grupo Internacional detalló a El Comercio que a través de ellos más de 3 mil peruanos han emigrado para trabajar en España. / TALENTO GRUPO INTERNACIONAL

Otro factor importante para los emigrantes es la inseguridad. En un artículo publicado en nuestro Diario en setiembre advertíamos sobre la reducción de choferes debidamente calificados en el país. Datos obtenidos por el periodista Hernán Medrano mediante pedidos de acceso a la información pública reflejaban cómo el número de conductores de transporte público había pasado de 56 mil en julio del 2024 a tan solo 22 mil en agosto del presente año.

Si bien era imposible determinar que esta reducción respondía únicamente a la inseguridad, no debemos olvidar que dicho rubro ha sido uno de los más golpeados por el crimen durante los últimos años. Entre agosto del 2024 y noviembre del 2025 se estimaba que unos 70 choferes de transporte público habían sido asesinados en Lima Metropolitana y el Callao.

Adicionalmente, se estima que cada 20 minutos se registra una nueva denuncia por extorsión en el país según datos de la Fiscalía. Una fuente entendida en el tema aseguró a El Comercio que el número de choferes postulantes para trabajar en España ha aumentado durante los últimos meses, aunque advierte que esto no implica un crecimiento en la tasa de aceptación pues muchos de ellos no cumplían con los requisitos exigidos por las empresas contratantes.

El principal obstáculo que hallaban al momento de postular era el número de infracciones y puntos en sus licencias al momento de consultar los récords de conductor.

Sumado a ello, desde España destacan que los peruanos suelen estar más interesados en trayectos de larga distancia "que son donde más nos cuesta encontrar chóferes pero, a la vez, son los mejor pagados“, según explicó a El País un representante de Monbus, que a la fecha emplea a 70 conductores peruanos en Cataluña y otros 40 en Galicia.

La inseguridad sería uno de los principales factores detrás del decrecimiento de conductores de transporte público habilitados en el Perú.

Si eres chofer, ¿cómo regularizar tu situación migratoria para postular a un trabajo de conducción?

Un nuevo mecanismo de regularización migratoria en España abre una alternativa concreta para personas que cuentan con licencia de conducir y buscan oportunidades laborales en el sector transporte. Se trata de la estancia por estudios, un procedimiento que permite ingresar al país para realizar un curso de formación como conductor y, posteriormente, acceder a un empleo formal en este rubro.

Este proceso no exige una categoría específica de licencia: basta con contar con un brevete vigente. El curso de capacitación tiene una duración aproximada de un mes y está orientado a la profesionalización del conductor, lo que permite obtener una certificación válida para trabajar en España.

Uno de los principales atractivos de esta vía es su rapidez. La resolución de la solicitud de estancia por estudios —que incluye permiso de trabajo— se emite en un plazo máximo de 60 días hábiles, convirtiéndola en una de las alternativas más ágiles dentro de los procesos de regularización migratoria disponibles actualmente.

Además, se presenta como un procedimiento seguro y económico, en comparación con otras opciones migratorias que suelen ser más largas o costosas. La alta demanda de conductores en distintas ciudades españolas refuerza el interés por este mecanismo, que combina formación, regularización y acceso al mercado laboral.

De esta manera, la conducción se perfila como una puerta de entrada legal y rápida para quienes buscan establecerse y trabajar en España.

- Salarios y familia -

Carbajosa explica a El Comercio que la mejora en los salarios ronda entre tres o hasta cuatro veces más y que además el costo de vida no aumenta en esa misma proporción; sin embargo, él destaca el factor familiar por encima incluso del económico.

“Nosotros tenemos nuestras propias estadísticas y el primer argumento de las personas que vienen a España a trabajar es el desarrollo de la familia. En muchos casos los trabajadores, después de un año trabajando solos, traen a la familia, traen a la mujer, traen a los hijos a las universidades de España, empiezan a trabajar aquí“, resalta el ejecutivo.

Tal es el caso de Edsel Benson Cárdenas, de 53 años y exconductor de la empresa Cruz del Sur, quien resaltaba al diario El País las mejoras en sus condiciones laborales a comparación de su experiencia en el Perú. "Aquí se respetan las horas. En Perú ganaba al mes 3.000 o 3.500 soles (entre 760 y 890 euros) y aquí gano entre 2.000 y 2.500 euros. Un sueldo de aquí son casi tres de allí“, aseguraba el hombre que en poco más de un año ha conseguido estabilidad suficiente para intentar llevar a su esposa y seis hijos desde Perú.

- Oferta y riesgos -

Carbajosa comenta, además, que en España no solo se están buscando a conductores peruanos sino que el abanico de ofertas laborales es mucho más amplia. “Nosotros, por ejemplo, tenemos más de 200 clientes y estamos en diferentes sectores como logística, transporte, industrial, metalúrgico, construcción, reparación, mecánicos, retail, hostelería, salud y forestal”.

El transporte no es el único rubro con plazas abiertas para peruanos, asegura Carbajosa a El Comercio. / TALENTO GRUPO INTERNACIONAL

Pero en medio de ofertas tan atractivas, advierte, los estafadores no han tardado en aparecer. “Hay mucha desconfianza entre los usuarios, por eso nosotros recomendamos ser muy cuidadosos. En nuestro caso, por ejemplo, contamos con nuestra página web pero también con una oficina física en Magdalena y te adelanto que en el 2026 abriremos entre dos y cuatro oficinas más en el Perú, una de ellas en Arequipa”, comenta Carbajosa.

El ejecutivo resalta que desde su consultora no se cobra ningún importe a los postulantes, por lo que los únicos gastos que realizarán serán los que naturalmente demanden los trámites consulares o procesos similares. “A nosotros nos paga la empresa europea para la que hacemos el servicio de reclutamiento, al trabajador lo acompañamos desde su inscripción, durante su evaluación, la presentación de documentación ante las autoridades y hasta un año después que llegaron a trabajar en España, porque tenemos un equipo de psicólogos aquí que acompaña a los trabajadores durante ese primer año”, destaca.