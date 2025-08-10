El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la reapertura de dos carriles en la avenida 9 de diciembre, conocida como Paseo Colón, en el tramo comprendido entre el Jr. Washington y la Plaza Grau.

La medida, ejecutada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se enmarca en el avance de las obras de la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y busca restablecer la conectividad vial en pleno Centro de Lima.

20 mil usuarios diarios se benefician con la reapertura parcial en el Centro de Lima. (Foto: ATU)

Con esta reapertura parcial, se puso nuevamente en operación el carril exclusivo para los buses de la ruta 404 del Corredor Morado. Además, se habilitó un nuevo paradero a la altura de la Plaza Grau, en dirección hacia San Juan de Lurigancho, y se reactivaron los paraderos Bolognesi y Chota, cercanos a la Plaza Bolognesi, para facilitar el acceso y la movilidad de los pasajeros.

De acuerdo con el MTC, esta disposición beneficiará a más de 20 mil usuarios que utilizan a diario el servicio de transporte del Corredor Morado para desplazarse entre San Juan de Lurigancho y Magdalena. Con la implementación de los dos carriles exclusivos en Paseo Colón, los viajes podrán ser hasta 10 minutos más rápidos, contribuyendo así a un transporte más eficiente y ordenado.

Nuevos y reactivados paraderos permitirán mejorar la conectividad y reducir tiempos de viaje. (Foto: ATU)

El servicio de la ruta 404 operará de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., y los domingos de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., manteniendo así una cobertura amplia para los usuarios. Mientras tanto, los vehículos particulares y el transporte público convencional continuarán circulando por la avenida 28 de julio, a fin de evitar la congestión en el tramo habilitado.

El restablecimiento del servicio y la circulación en Paseo Colón cuenta con el respaldo y vigilancia de la Policía Nacional del Perú, así como de brigadas de la ATU, que se encargan de monitorear el tránsito, orientar a los pasajeros y garantizar la seguridad vial en la zona.