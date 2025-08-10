El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la reapertura de dos carriles en la avenida 9 de diciembre, conocida como Paseo Colón, en el tramo comprendido entre el Jr. Washington y la Plaza Grau.
La medida, ejecutada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se enmarca en el avance de las obras de la estación central de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y busca restablecer la conectividad vial en pleno Centro de Lima.
Con esta reapertura parcial, se puso nuevamente en operación el carril exclusivo para los buses de la ruta 404 del Corredor Morado. Además, se habilitó un nuevo paradero a la altura de la Plaza Grau, en dirección hacia San Juan de Lurigancho, y se reactivaron los paraderos Bolognesi y Chota, cercanos a la Plaza Bolognesi, para facilitar el acceso y la movilidad de los pasajeros.
De acuerdo con el MTC, esta disposición beneficiará a más de 20 mil usuarios que utilizan a diario el servicio de transporte del Corredor Morado para desplazarse entre San Juan de Lurigancho y Magdalena. Con la implementación de los dos carriles exclusivos en Paseo Colón, los viajes podrán ser hasta 10 minutos más rápidos, contribuyendo así a un transporte más eficiente y ordenado.
El servicio de la ruta 404 operará de lunes a sábado de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., y los domingos de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., manteniendo así una cobertura amplia para los usuarios. Mientras tanto, los vehículos particulares y el transporte público convencional continuarán circulando por la avenida 28 de julio, a fin de evitar la congestión en el tramo habilitado.
El restablecimiento del servicio y la circulación en Paseo Colón cuenta con el respaldo y vigilancia de la Policía Nacional del Perú, así como de brigadas de la ATU, que se encargan de monitorear el tránsito, orientar a los pasajeros y garantizar la seguridad vial en la zona.
