Fue una buena noche para Brad Pitt, quien el 9 de febrero se llevó el primer Oscar actoral de su carrera por su interpretación en la película de Quentin Tarantino “Once Upon a Time in Hollywood”.

Ambientada en los años 60, al final de la época dorada de Hollywood, la cinta gira en torno al actor en decadencia Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble de acción Cliff Booth (Brad Pitt) mientras se involucran con algunas de las figuras más famosas e infames de la meca del cine en aquella época.

► Oscars 2020 EN VIVO vía TNT: comienza la ceremonia de premiación de la Academia

“Esto se trata de Quentin Tarantino. Original, único”, dijo Brad Pitt al recibir la estatuilla. “Esto es para mis hijos, que los adoro”, dijo.

La competencia no fue fácil para Pitt, quien tuvo que enfrentarse a cuatro leyendas del cine para llevarse la estatuilla dorada a casa: Tom Hanks (“A Beautiful Day in the Neighborhood”), Anthony Hopkins (“The Two Popes”), así como Al Pacino y Joe Pesci de “The Irishman”.

Pero temprano, comenzando con los Golden Globes, Pitt supo imponerse en la competencia, llevándose este galardón y continuando con los Critics' Choice Awards, el Screen Actors Guild Awards y finalmente el Bafta.

Es el segundo premio de la Academia para el actor, quien en 2014 recibió uno como productor de “12 Years a Slave”, ganadora de la Mejor película ese año.

Video recomendado

Oscar 2020: Famosos peruanos revelan sus favoritos para la premiación

MÁS NOTICIAS DEL OSCAR