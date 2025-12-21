El diseñador peruano Luis Nario, de 26 años, viene abriéndose camino en la industria de la moda y dará el salto a la internacionalización en 2026 con su participación en un importante festival en Cannes, Francia.
El diseñador peruano confirmó que el próximo año será parte de la gala del Festival Des Jeunes Créateurs by Reich Art, que se llevará a cabo en el Palais Clément Massier de Cannes.
De esta manera, Luis Nario se convertirá en el primer peruano que estará presente en esta importante plataforma mundial de la moda, donde pondrá a prueba su talento en una nueva oportunidad internacional.
La última participación internacional de Luis Nario fue en el Chile Fashion Week, donde llegó con su colección “Fleuranza”. Su participación fue tan destacada que ya ha sido invitado para la edición 2026 de la misma gala.
Cabe recordar que Luis Nario se encuentra en una gran etapa profesional tras lanzar su propia marca homónima, usando la tela Denim. Además, se ha presentado en plataformas como Quimera, Expotextil y Expo Textil Inka.
El pasado 14 de diciembre, Nario celebró un cocktail junto a clientes, colegas y amigos para presentar la colección “Fleuranza”. Además, anunció que está trabajando con sus socios los talleres de modelos teens y kids en verano 2026, con clases de teatro, oratoria y pasarela.
