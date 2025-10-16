El Perú se prepara para brillar en el escenario mundial con la llegada de Miss & Mister Supranational Perú, un certamen que busca posicionar al país como una potencia dentro del circuito internacional de belleza. Dirigido por Angie Pajares, el concurso representa una oportunidad única para jóvenes peruanos que desean destacar en una de las plataformas más reconocidas del mundo.

Entre las principales novedades del certamen destacan los premios económicos históricos, los más altos otorgados hasta ahora en concursos nacionales de belleza. Miss Supranational Perú 2026 recibirá 5,000 dólares, mientras que Mister Supranational Perú 2026 será galardonado con 2,000 dólares.

Ambos viajarán a Polonia en 2026 para participar en la final mundial, donde los ganadores absolutos reciben más de 30,000 dólares.

Angie Pajares adquiere la franquicia internacional Miss & Mister Supranational Perú. (Foto: Instagram)

Según Angie Pajares, directora nacional, el objetivo es ofrecer una preparación integral que permita a los representantes peruanos competir al más alto nivel. “Queremos que nuestros candidatos cuenten con respaldo económico, logístico y emocional, para demostrar el talento del Perú ante el mundo”, afirmó.

El concurso también busca impulsar carreras en el modelaje, el entretenimiento y las industrias creativas, brindando formación en oratoria, proyección escénica e imagen profesional. La meta es fortalecer el desarrollo integral de los participantes y consolidar la presencia del Perú en la escena internacional.

Miss & Mister Supranational Perú se perfila como una vitrina de oportunidades para quienes sueñan con hacer historia y llevar el nombre del país a lo más alto.