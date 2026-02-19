Gian Marco se integra como jurado al ‘reality’ musical colombiano “A otro nivel”

El músico y compositor peruano Gian Marco Zignago ha iniciado oficialmente su participación en la nueva temporada de “A otro nivel”, el ‘reality’ musical producido por Caracol Televisión, en Colombia.

Para esta edición, el programa renovó su dinámica al hacer la competencia grupal. Los participantes, cantantes profesionales, deben formar bandas y exhibir su versatilidad y potencia vocal frente a los jueces.

Gian Marco se une al jurado para aportar su experiencia técnica y artística, trabajando junto a figuras clave de la industria latina como Kike Santander, reconocido productor y compositor, y Felipe Peláez, referente de la música vallenata y tropical.

Paralelamente a su rol televisivo, el artista ha confirmado las fechas de su Tour Perú 2026. La gira nacional incluirá seis presentaciones en las principales ciudades del país durante mayo.

15 de mayo: Arequipa — Club de Abogados

16 de mayo: Cusco — C.C. Yanahuara, Valle Sagrado

22 de mayo: Huancayo — Country Club Los Huancas

23 de mayo: Piura — Fundo Stewart

29 de mayo: Chiclayo — Jockey Club

30 de mayo: Trujillo — Hacienda El Palmar