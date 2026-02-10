Golden Orquesta celebra el éxito de su tema “Cuando florezca el amor”

Resumen
La agrupación de cumbia Golden Orquesta continúa ganando popularidad en el país con su tema “Cuando florezca el amor”, canción que se ha convertido en una de las más escuchadas en plataformas digitales. El videoclip, estrenado hace siete meses, ya bordea los dos millones de reproducciones en YouTube.
