Golden Orquesta celebra el éxito de su tema “Cuando florezca el amor”

La agrupación de cumbia Golden Orquesta continúa ganando popularidad en el país con su tema “Cuando florezca el amor”, canción que se ha convertido en una de las más escuchadas en plataformas digitales. El videoclip, estrenado hace siete meses, ya bordea los dos millones de reproducciones en YouTube.

La banda chimbotana, liderada por Elvis Saldaña, cuenta con cinco años de trayectoria musical y ha recorrido diversas ciudades del norte del Perú como Trujillo, Huacho, Chiclayo y Huaraz, consolidando una base sólida de seguidores.

Recientemente, Golden Orquesta realizó una gira promocional en Lima, visitando programas de televisión y radio para agradecer el respaldo del público. La agrupación afirmó que busca expandir su música a todo el país y proyectarse internacionalmente.

Elvis Saldaña destacó que el crecimiento del grupo es resultado del esfuerzo constante y la conexión con el público.

La orquesta está conformada por Elvis Saldaña, Arlet Reyes, Rosa Gómez, Jhojana Saldaña, María Teresa Gamonal, Abraham Silva y Jorge López, quienes animan conciertos masivos y eventos privados con repertorio propio y covers.

Como parte de su nueva etapa musical, el grupo también lanzó la canción “Qué ch… te crees”, dedicada a historias de desamor en una versión de cumbia peruana.