Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Golden Orquesta celebra el éxito de su tema “Cuando florezca el amor”. (Foto: Instagram)
Golden Orquesta celebra el éxito de su tema “Cuando florezca el amor”. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La agrupación de cumbia Golden Orquesta continúa ganando popularidad en el país con su tema “Cuando florezca el amor”, canción que se ha convertido en una de las más escuchadas en plataformas digitales. El videoclip, estrenado hace siete meses, ya bordea los dos millones de reproducciones en YouTube.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Golden Orquesta celebra el éxito de su tema “Cuando florezca el amor”
Música

Golden Orquesta celebra el éxito de su tema “Cuando florezca el amor”

“Tener este reconocimiento da más ganas de seguir creando”: una conversación con los ganadores históricos de los Premios Luces
Cine

“Tener este reconocimiento da más ganas de seguir creando”: una conversación con los ganadores históricos de los Premios Luces

Juan Diego Flórez en la ONU: “Queremos compartir la experiencia de Sinfonía por el Perú con el mundo”
Música

Juan Diego Flórez en la ONU: “Queremos compartir la experiencia de Sinfonía por el Perú con el mundo”

Marcos Llunas y YOU SALSA se unen en Bianca para celebrar nuevo lanzamiento musical
Música

Marcos Llunas y YOU SALSA se unen en Bianca para celebrar nuevo lanzamiento musical