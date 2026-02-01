Grammy 2026: Flor Bromley y Ciro Hurtado no logran llevarse el premio

Los Grammy 2026 dejaron un sabor agridulce para la música peruana. Flor Bromley y Ciro Hurtado, nominados en las categorías de Mejor Álbum Infantil y Mejor Interpretación de Música Global, respectivamente, no lograron alzarse con el codiciado galardón.
A pesar de no traer estatuillas a casa, ambos artistas consolidan la presencia del Perú en escenarios internacionales. Sus propuestas, llenas de identidad y experimentación, destacan por acercar la riqueza cultural del país a audiencias globales.
Una dura competencia
Flor Bromley llegaba con ‘Herstory’, un disco que combina narraciones de empoderamiento con música infantil, buscando celebrar las voces de mujeres que transforman el mundo. Su nominación representaba un reconocimiento al trabajo de años, que ya había sido destacado en los Latin Grammy 2023 por su álbum ‘Aventuras’. Sin embargo, el premio en la categoría Mejor Álbum Infantil fue para ‘Ageless: 100 Years Young’, de Joanie Leeds y Joya.
Por su parte, Ciro Hurtado competía en Mejor Interpretación de Música Global con ‘Cantando en el Camino’, una obra que fusiona landó con un viaje introspectivo y lleno de técnica, evitando los slogans y privilegiando la autenticidad. El ganador fue Bad Bunny, con su interpretación de ‘EoO’, imponiéndose sobre Hurtado y otros finalistas de renombre internacional.
Mientras la máxima autoridad espiritual del budismo tibetano, el Dalái Lama, se alzaba con su primer Grammy en la categoría Mejor Grabación de Audiolibro, Narración y Cuentacuentos por “Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama”, un peruano formaba parte de este histórico proyecto.
Tony Succar participó en el tema “Journey”, colaborando junto al Dalái Lama, Amjad Ali Khan, Kabir Sehgal, Amaan Ali Bangash, Ayaan Ali Bangash y Joe Alterman. Aunque el Dalái Lama no pudo asistir a la ceremonia, envió un mensaje de agradecimiento a todos los participantes del álbum, destacando el valor de cada contribución.
