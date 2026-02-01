Grammy 2026: Flor Bromley y Ciro Hurtado no logran llevarse el premio

Escuchar
Flor Bromley y Ciro Hurtado, representantes peruanos en los Grammy 2026, compitieron en Mejor Álbum Infantil y Mejor Interpretación de Música Global

Por Redacción EC

Los Grammy 2026 dejaron un sabor agridulce para la música peruana. Flor Bromley y Ciro Hurtado, nominados en las categorías de Mejor Álbum Infantil y Mejor Interpretación de Música Global, respectivamente, no lograron alzarse con el codiciado galardón.

