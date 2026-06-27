Los actores argentinos Brian Caruso y Diego Vicos, conocidos por interpretar a “Gamuza” y “El Colo” en “Cebollitas”, se presentarán el próximo sábado 26 de septiembre en el Multiteatro Movistar de Surco, donde repasarán la trayectoria de la producción y compartir historias inéditas del rodaje.
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