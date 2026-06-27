Los actores argentinos Brian Caruso y Diego Vicos, conocidos por interpretar a “Gamuza” y “El Colo” en “Cebollitas”, se presentarán el próximo sábado 26 de septiembre en el Multiteatro Movistar de Surco, donde repasarán la trayectoria de la producción y compartir historias inéditas del rodaje.

La actividad marcará la primera vez que ambos se reúnen con el público peruano en un evento de este tipo, que incluirá sesiones de fotografías y dinámicas de interacción directa con los seguidores.

Cebollitas

“Cebollitas”, producida y emitida originalmente en 1997 por la cadena argentina Telefé, narraba las vivencias diarias, éxitos y frustraciones de un grupo de niños que integraban el equipo de fútbol de un club de barrio.

El nombre del programa se instituyó como un homenaje al exfutbolista Diego Armando Maradona, dado que “Cebollitas” fue la denominación oficial de las divisiones juveniles de Argentinos Juniors donde el deportista inició su carrera profesional.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma web y en los módulos físicos de Teleticket.

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