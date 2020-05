Hasta que no haya una vacuna para el coronavirus nada volverá a ser como antes. Ingresamos a un mundo nuevo sin previo aviso y sin reglas que debemos descubrir. Hace unas semanas el actor Antonio Banderas comenzó a estructurar una serie de esas reglas que deberían permitir el regreso del público al teatro a España.

“Estamos en un momento crítico y el teatro puede quedar muy herido si no arbitramos fórmulas. Hay que pensar en que, por ejemplo, yo tengo una compañía con 90 personas parada desde hace más de un mes, como ocurre en muchos teatros. No podemos equivocarnos porque nos jugamos mucho y los empresarios y los teatros no podemos quedarnos cruzados de brazos a la espera de que se arregle todo, entre otras cosas porque igual tardamos mucho en volver a lo que entendíamos antes como normalidad”, ha dicho el nominado al Oscar.

Antonio Banderas ha sugerido una serie de implementaciones para aplicar en los protocoles de seguridad de los teatros cuando el público pueda, poco a poco, volver a los recintos.

Banderas, quien dirige el Teatro del Soho Caixabank en España ha publicado una serie de reglas sumamente estrictas y otras completamente sin parangón en el mundo internacional cultural. Por ejemplo, además de una considerable rebaja en el precio de las entradas y la desinfección diaria del recinto, “se rogará a aquellos espectadores que se encuentren enfermos el día para el que tienen adquirida su entrada que por favor se queden en casa y no asistan a la representación. Para facilitar que esto ocurra se les ofrecerán dos opciones: reintegro total del precio de su entrada, o reubicarlos una vez se hayan recuperado”.

Banderas también señala que todo el personal del teatro que mantenga contacto físico con el público llevará mascarilla, guantes y líquido desinfectante que usarán en ellos mismos tras cualquier manipulación de entradas, entrega de programas y venta de merchandaising.

Todos los espacios del teatro contarían con dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico. Asimismo, evalúa colocar alfombras desinfectantes para las suelas de zapatos en todas las entradas del teatro.

Películas sin besos y sin abrazos

Para Mario Gutiérrez, director de la Carrera de Comunicaciones de la UCAL, las grabaciones de películas también necesitan de protocolos para mantener la seguridad de los involucrados. “Los actores deben ensayar con máscaras puestas todo el tiempo y hay propuestas que han surgidos de que todos los miembros de la producción estén aislados en un hotel para que no tengan contacto con el exterior ante un posible contagio”, comenta.

Mario Gutiérrez, director de la Carrera de Comunicaciones de la UCAL, sugiere que los realizadores de películas deberán plantear escenas sin besos y sin abrazos.

Gutiérrez también señala que los guiones deben ser repensados tomando en cuenta el contexto actual. “En las escenas se deben evitar besos y abrazos, aunque parezca raro. El maquillaje debe ser muy personalizado. Cada actor debería maquillarse solo, vestirse y peinarse solo, a partir de una asesoría. La comida debe estar totalmente aislada, con cajas herméticas. Todo eso hay que pensarlo como parte del rodaje. La industria puede comenzar a caminar así”, acota.

El cine y el teatro han demostrado su adaptabilidad a lo largo del tiempo. Hoy les toca evolucionar de acuerdo a los retos actuales para sobrevivir, una vez más a condiciones que volverán más fuertes a ambas expresiones artísticas.

