Horóscopo de hoy, 18 de febrero: Estas son las predicciones más exactas

Horóscopo de HOY, miércoles 18 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llegará alguien con quien tiene diferencias para sumarse al proyecto; algo se supera. Amor: una cita romántica será agradable y le llena de expectativas para avanzar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un desacuerdo entre colegas comenzará a interesarle, pero tomará partido. Amor: con gestos de simpatía logrará un ambiente divertido en un encuentro social.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto estancado se revertirá y creará condiciones para crecer. Amor: su pareja no querrá estar en un evento que cree importante, pero la entenderá.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: querrá mantener sus principios pero le demostrarán que ya no son viables. Amor: alguien le hará una inesperada muestra de afecto y la soledad queda atrás, felizmente.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: demasiados reproches a su entorno podría traerle problemas y perder los apoyos. Amor: alguien que le gusta quedará impactado por su encanto; se avecina un cálido romance.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: invertir en negocios que desconoce o poco claros no será una buena opción. Amor: la atracción consolida la unión de la pareja y permite generar un nuevo comienzo.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se presentará alguien que reúne los méritos necesarios para el trabajo. Amor: conocerá a una agradable persona que le hará sentir que pronto se enamorará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su entorno le dará la razón y apoyará su idea. El resultado será excelente. Amor: la calidez surgida en una cita le llegará al corazón y sentirá que se enamora.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con optimismo evitará los errores más delicados en el negocio. Amor: compartirá gestos sutiles con el entorno y alguien quedará prendado de su encanto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: vencerá dificultades y las oportunidades aparecerán; éxito resonante. Amor: la timidez dejará de ser un problema y todo el encanto contenido se liberará.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto avanzará con éxito y comenzará a ver indicios de prosperidad. Amor: concretará una charla pendiente en la relación y se cerrarán heridas del pasado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: podrá haber altibajos pero los beneficios continuarán y su trabajo será reconocido. Amor: pronto conocerá a su alma gemela y será una bella persona, para enamorarse.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SEDUCTORA EN EL AMOR, CREE QUE LO FÍSICO Y LO ESPIRITUAL VAN SIEMPRE UNIDOS.