Efemérides del 28 de agosto: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En otro 28 de agosto, pero de 1963, Martin Luther King pronunciaba su famoso discurso “I have a dream” frente al Monumento de Lincoln en Washington.

Otras efemérides

1565.- Desembarco del militar español Pedro Menéndez de Avilés en Florida, que tras destruir establecimientos hugonotes franceses, funda la ciudad de San Agustín, uno de los asentamientos europeo más antiguos en Norteamérica.

1913.- Se inaugura en La Haya (Países Bajos) el Palacio de La Paz, construido con aportaciones de todos los países del mundo.

1988.- Setenta muertos y 500 heridos al chocar tres aviones durante la exhibición aérea Flugtag ’88 en la base militar estadounidense de Ramstein (Alemania del Oeste).

1989.- Histórico encuentro del Jefe del Estado de Zambia, Kenneth Kaunda, duro crítico del “apartheid” y el presidente de Sudáfrica, Frederik de Klerk, en Livingstone, en el Congreso Nacional Africano.

1993.- Una imagen tomada por la sonda Galileo revela que el asteroide Ida posee una luna propia de sólo 1,4 km de diámetro.

2009.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) inyecta 250.000 millones de dólares a los bancos centrales de todo el mundo.

- La autopsia al cuerpo de Michael Jackson confirma que su muerte fue un “homicidio involuntario” por intoxicación aguda del anestésico “Propofol” y otros calmantes.

2010.- La Justicia de EE.UU. da luz verde a la fusión de United Airlines y Continental Airlines y se crea la firma aérea más grande del mundo.

2015.- Dimite el fundador y consejero delegado de la red social de pareja “Ashley Madison” por filtrar datos de clientes.

Entre los nombres de personas famosas que han aparecido en documentos están el de Michael Jackson, Bill Clinton y el Príncipe Andrés de Reino Unido.

2023.- Un estudio en la revista ‘Papers in Paleontology’ revela el hallazgo en el suroeste de Portugal de cientos de abejas momificadas desde hace 3.000 años.

- Siete exmilitares del ejército chileno condenados a 25 años de cárcel como autores del secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara en vísperas del 50 aniversario del crimen, perpetrado días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet.

Nacimientos

1749.- Johann Wolfgang Goethe, escritor alemán.

1897.- Charles Boyer, actor francés.

1918.- Alejandro Lanusse, militar y expresidente argentino.

1919.- Godfrey N. Hounsfield, científico británico, inventor del ‘scanner’ y Nobel de Medicina.

1921.- Fernando Fernán Gómez, actor hispano-argentino, director de cine y teatro.

1936.- Walter Rocco (’Torrebruno’), actor y cantante italiano.

1942.- José Eduardo Dos Santos, expresidente de Angola.

Defunciones

1784.- Fray Junípero Serra, apóstol y fundador español.

1943.- Boris III, rey de Bulgaria.

1950.- Cesare Pavese, escritor italiano.

1984.- Mohamed Naguib, militar y primer presidente de Egipto.

1987.- John Huston, director de cine estadounidense.

1999.- Hélder Cámara, sacerdote brasileño, pionero Teología de la Liberación.

2006.- Melvin Schwartz, físico estadounidense y premio Nobel 1988.

2016.- Juan Gabriel, cantante mexicano.

2017.- Mireille Darc, actriz francesa.