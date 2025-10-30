Efemérides del 31 de octubre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 31 de octubre, pero de 2010, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, se convierte en la primera mujer jefa de Estado de Brasil.

OTRAS EFEMÉRIDES

1517.- Martín Lutero clava en la iglesia del Palacio de Wittenberg (Alemania) las 95 tesis contra la venta de indulgencias por parte de la Iglesia de Roma. Es el inicio de la Reforma protestante.

1541.- En Roma es descubierto oficialmente el mural “El Juicio Final” realizado al fresco por Miguel Ángel para decorar el ábside de la Capilla Sixtina.

1794.- El físico británico John Dalton descubre el daltonismo.

1918.- Disolución del Imperio austrohúngaro tras la revolución y Carlos I abdica de la Corona.

1975.- El grupo británico Queen publica la canción ‘Bohemian Rhapsody’.

1978.- Las Cortes Generales de España aprueban la Constitución.

1984.- La primera ministra india, Indira Gandhi, es asesinada por dos guardias ‘sijs’ de su seguridad personal.

1993.- Los peruanos aprueban en referéndum la nueva Constitución propuesta por Fujimori.

1994.- Fin de la guerra civil de Angola tras la firma del acuerdo de paz por el Gobierno y la guerrilla.

1988.- En Argentina son condenados a 12 años de cárcel los tres militares que dirigieron la guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña: Leopoldo Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Lami.

2007.- La Audiencia Nacional condena a los responsables de los atentados del 11M y atribuye la autoría a grupos terroristas.

2011.- La Unesco reconoce a Palestina como Estado miembro de pleno derecho.

2014.- La Justicia argentina ordena la detención de los exministros españoles Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina por crímenes cometidos durante el régimen franquista y los primeros momentos de la Transición.

2015.- Mueren los 224 pasajeros de un avión ruso que se estrella en la península del Sinaí (Egipto) en un atentado reivindicado por el Estado Islámico.

2017.- El Tribunal Constitucional suspende por unanimidad la declaración de independencia de Cataluña.

2021.- Argelia cierra por razones políticas el Gasoducto Magreb Europa, construido 25 años antes.

2022.- China lanza al espacio el laboratorio Mengtian, el tercer y último módulo de su estación espacial Tiangong, la segunda que orbita la Tierra junto con la Estación Espacial Internacional (EEI/ISS).

2024.- Corea del Norte lanza su nuevo misil balístico intercontinental, Hwasong-19, el arma que más alto y durante más tiempo voló de todas las probadas hasta la fecha por el país.

NACIMIENTOS

1903.- María Teresa León, escritora española.

1922.- Norodom Sihanuk, rey de Camboya.

1930.- Michal Collins, astronauta estadounidense.

1937.- María Rosa Orad, María Rosa, bailaora española.

1950.- Nora Isabel de Liechtenstein, princesa de Liechtenstein.

1964.- Marco Van Basten, futbolista holandés.

2005.- Leonor de Borbón Ortiz, princesa de España.

DEFUNCIONES

1945.- Ignacio Zuloaga, pintor español.

1969.- Lola Membrives, actriz española nacida en Argentina.

1993.- Federico Fellini, cineasta italiano.

2020.- Sean Connery, actor y productor británico.

2023.- Tyler Christopher Baker, actor estadounidense.

