Incendio en la Embajada de España en Guatemala, 1980. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT

Incendio en la Embajada de España en Guatemala, 1980. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Por Agencia EFE

En un 31 de enero, pero de 1980, mueren 37 personas en el asalto e incendio de la Embajada española en Guatemala por parte de las fuerzas de seguridad del país. La embajada había sido ocupada por campesinos y estudiantes guatemaltecos que denunciaban la represión militar.

