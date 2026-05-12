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El presidente chino Xi Jinping aplaude durante una sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional de China en Beijing, el 9 de marzo de 2026. (Vincent Thian / POOL / AFP)
El presidente chino Xi Jinping aplaude durante una sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional de China en Beijing, el 9 de marzo de 2026. (Vincent Thian / POOL / AFP)
/ VINCENT THIAN
Por Agencia EFE

La voluntad de China de oponerse a la independencia de Taiwán es “tan firme como una roca” y su capacidad de “aplastar” cualquier intento de secesión es “inquebrantable”, manifestó este miércoles una portavoz del Gobierno chino antes de que llegue el presidente estadounidense, Donald Trump, a Beijing.

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