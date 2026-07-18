Ucrania realizó ataques con drones en territorio importantes de Rusia. (Foto: EFE)
Ucrania realizó ataques con drones en territorio importantes de Rusia. (Foto: EFE)
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Al menos ocho personas murieron durante la noche en los ataques con drones ucranianos contra almacenes de la compañía de comercio electrónico Wildberries en las regiones de Tambov y Moscú.

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