El carbonero Elio Galván, de 44 años, muestra las manos mientras espera clientes junto a un cartel que anuncia su producto en una calle de La Habana, Cuba, el 6 de febrero de 2026. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP).
El carbonero Elio Galván, de 44 años, muestra las manos mientras espera clientes junto a un cartel que anuncia su producto en una calle de La Habana, Cuba, el 6 de febrero de 2026. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP).
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia AFP

Ante el riesgo de un agravamiento de la crisis energética, los habitantes de La Habana intentan protegerse: reservas de carbón para unos, motos eléctricas para otros o paneles solares para quienes pueden permitírselo.

Centroamérica

En Cuba, carbón para cocinar y paneles solares para sobrellevar la crisis energética: “La gente está desesperada por resolver”

