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Resumen

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Una abogada es acusada de estafar a miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Una abogada es acusada de estafar a miles de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Por Agencia AP

Una abogada en el estado de Washington prometió “milagros” a decenas de miles de inmigrantes que buscaban un estatus legal en Estados Unidos.

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