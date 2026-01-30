Arrestan a un expresentador de CNN que cubrió una protesta en una iglesia de Minnesota

Escuchar
Don Lemon en la gala de entrega del premio Ripple of Hope 2022 de Robert F. Kennedy Human Rights, celebrada en Nueva York el 6 de diciembre de 2022. Foto: Angela Weiss/AFP

Por Agencia EFE

El periodista Don Lemon, expresentador estrella de la cadena CNN, fue arrestado acusado de violar la ley federal mientras cubría una protesta en una iglesia de Saint Paul (Minnesota) contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump, informó este viernes su abogado.

