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Fotografía de archivo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Washington, D.C., EE.UU. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Fotografía de archivo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Washington, D.C., EE.UU. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Agencia EFE

El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó este martes que los estados no pueden prohibir las llamadas ‘terapias de conversión’ para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de menores, una práctica considerada como tortura por la ONU.

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