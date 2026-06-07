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El evento contaba con una presencia policial considerable en el momento del tiroteo, dijeron los oficiales. Foto: Archivo EFE
El evento contaba con una presencia policial considerable en el momento del tiroteo, dijeron los oficiales. Foto: Archivo EFE
Por Redacción EC

Las autoridades del estado de Ohio, en el norte de Estados Unidos, buscan a los sospechosos de un tiroteo este sábado que dejó 12 personas heridas cerca de un festival, informó la policía.

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