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La candidata demócrata para la alcaldía de Washington, Janeese Lewis George. (Campaña de Janeese Lewis George)
La candidata demócrata para la alcaldía de Washington, Janeese Lewis George. (Campaña de Janeese Lewis George)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con tomar control de Washington si la candidata demócrata y progresista, Janeese Lewis George, si resulta ganadora en las primarias del martes, con una campaña que recuerda la del alcalde demócrata socialista de Nueva York, Zohran Mamdani.

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