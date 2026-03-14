El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que es “un rumor” la muerte del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aunque indicó a la cadena NBC que “nadie” ha podido demostrar que está vivo, luego de que emitiera esta semana un mensaje por escrito al país, en el que solo se mostró su foto.

“No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo”, dijo este sábado el mandatario durante una entrevista telefónica de media hora.

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Trump insistió en que ha escuchado que Jameneí, hijo del fallecido Alí Jamenei, “no está vivo” pero acto seguido señaló que “si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse”.

No obstante, el presidente calificó la noticia de su muerte como “un rumor”.

El secretario de Guerra de EEUU, Peter Hegseth, aseguró durante una conferencia de prensa el viernes que Jamenei había resultado herido y “desfigurado” durante el mismo bombardeo, el 28 de febrero, en que murió su padre, cuando EEUU e Israel atacaron a Irán.

El mandatario también indicó que EE.UU. podría volver a bombardear la isla iraní de Kharg, el centro de la industria petrolera de la República Islámica, que fue objeto de “uno de los bombardeos más poderosos” de la historia de Oriente Medio, según él mismo señaló durante el anuncio que hizo en su red social Truth el viernes.

De acuerdo con Trump, “quizás” vuelvan a bombardear “unas cuantas veces más solo por diversión”.

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Trump aseguró este sábado en su mensaje en la red social, donde suele comunicarse, que durante el bombardeo habían aniquilado por completo todos los objetivos militares de la isla, donde se almacena el 90 % del petróleo que el país exporta al mundo.

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Irán aseguró en respuesta a la agresión a la isla que destruirá “toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos” en Oriente Medio.

Igualmente, Trump aseguró a NBC que no está dispuesto en este momento a llegar a un acuerdo con Irán, al que EE.UU. e Israel declararon la guerra el 28 de febrero.

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“Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, afirmó y aseguró que para que eso se logre cualquier condición tendrá que ser “muy sólida” pero rechazó entrar en detalles, aunque sostuvo que incluiría un compromiso del país persa de dejar de lado su ambición de armas nucleares.

Sobre la controversia por el estrecho de Ormuz, por el que cada día pasa en torno al 20 % del petróleo mundial y al que Irán ha cerrado el paso a EEUU e Israel y aliados, Trump indicó que no tienen claro si Irán ha lanzado minas allí, por lo que aseguró se realizará “una intensa labor de limpieza”.

“Creemos que se nos unirán otros países que tienen ciertas dificultades, y en algunos casos, que se ven impedidos de obtener el petróleo”, añadió.

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El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el miércoles 11 de marzo una resolución en la que reclama el “cese inmediato” de los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico y Jordania, objetivo de numerosos bombardeos desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. (AFP)

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