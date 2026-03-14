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El mandatario Donald Trump también indicó que EE.UU. podría volver a bombardear la isla iraní de Hharg,. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
El mandatario Donald Trump también indicó que EE.UU. podría volver a bombardear la isla iraní de Hharg,. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que es “un rumor” la muerte del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aunque indicó a la cadena NBC que “nadie” ha podido demostrar que está vivo, luego de que emitiera esta semana un mensaje por escrito al país, en el que solo se mostró su foto.

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