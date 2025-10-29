Trump lamenta que no se le “permita” disputar un tercer mandato en Estados Unidos

Escucha la noticia
Trump lamenta que no se le “permita” disputar un tercer mandato en Estados UnidosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente Donald Trump lamentó el miércoles que no se le “permita” presentarse para un tercer mandato, reconociendo los límites establecidos por la Constitución de Estados Unidos.
“Tengo los índices de aprobación más altos que nunca y, según lo que he leído, supongo que no se me permite postularme, así que veremos qué sucede (...) Es una lástima”, dijo Trump en su avión oficial, el Air Force One.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: “No hay pruebas que vinculen a Petro con el narcotráfico”: analista explica la decisión de EE. UU. de incluirlo en la Lista Clinton
La Constitución estadounidense solo permite dos mandatos y Trump comenzó el segundo en enero.
Pese a ello Trump y sus partidarios han hablado varias veces de la posibilidad de una candidatura presidencial en 2028.
Trump, de 79 años y que cumplió su primer mandato entre 2017 y 2021, exhibió incluso gorras rojas con el lema “Trump 2028”.
Sus seguidores aseguran que el vicepresidente JD Vance podría postularse en 2028 junto a Trump como vicepresdiente. Pero el propio Trump lo descartó esta semana.
El debate sobre un tercer mandato surgió después de que Steve Bannon, exasesor de Trump y uno de los ideólogos de su movimiento MAGA (Make America Great Again), declarara la semana pasada que “hay un plan” para mantenerlo en la Casa Blanca.
MÁS INFORMACIÓN: Tras los bombardeos de Israel, Trump asegura que “nada va a amenazar” la tregua en Gaza
“Va a obtener un tercer mandato (...) Trump será presidente en el 28. Y la gente simplemente debería aceptarlo”, dijo Bannon a The Economist.
Preguntado sobre la enmienda 22, que establece el límite de mandatos, Bannon respondió: “Hay muchas alternativas diferentes. A su debido tiempo, explicaremos cuál es el plan”.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Israel anuncia la reanudación del alto el fuego en Gaza tras bombardeos que dejan más de 100 muertos
- Habitantes de las favelas en Río de Janeiro hallan 40 cadáveres en zona boscosa tras la operación policial
- El portaaviones más grande del mundo y los bombarderos estratégicos que ponen a Venezuela en tensión máxima
- EN VIVO | Huracán Melissa toca tierra en Cuba en categoría 3: última hora de muertes, daños, inundaciones y más
- ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa el efemérides del 29 de octubre
Contenido sugerido
Contenido GEC