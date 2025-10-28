Estados Unidos mata a 14 personas tras atacar cuatro supuestas narcolanchas en el Pacífico

El Ejército de Estados Unidos mató a catorce personas tras atacar a cuatro lanchas que vinculó con el narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, informó este martes el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Hegseth aseguró que ocho “narcoterroristas” murieron en el ataque a la primera embarcación, cuatro en la segunda y de los tres que iba a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cuarta lancha.

“Ayer, siguiendo instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques letales contra cuatro embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO) que traficaban con narcóticos en el Pacífico oriental”, señaló el secretario de Guerra en su cuenta de X.

De acuerdo con la información, las cuatro embarcaciones eran conocidas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y transportaban narcóticos.

“Todos los ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales sin que ninguna fuerza estadounidense resultara dañada”, apuntó.

También informó sobre el sobreviviente: “En cuanto al superviviente, el USSOUTHCOM inició inmediatamente los protocolos estándar de búsqueda y rescate (SAR); Las autoridades mexicanas de SAR aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, reveló Hegseth.