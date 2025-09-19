Trump pacta con Xi un próximo encuentro y anuncia “avances” negociadores sobre TikTok

El presidente Donald Trump anunció este viernes una próxima reunión con su homólogo chino Xi Jinping, tras una conversación telefónica entre ambos, en la que, según el líder estadounidense, hubo “avances” sobre el futuro de la red social TikTok.

Xi por su parte pidió a Trump que la disputa sobre la propiedad de TikTok en Estados Unidos se resuelva mediante las “reglas del mercado”, según la versión de la llamada que comunicó Pekín.

La conversación fue “muy productiva” y se habló de comercio, de la guerra en Ucrania y del tráfico de fentanilo, la droga que azota a Estados Unidos, explicó Trump a través de su red Truth Social.

Ambos líderes se reunirán en la cumbre de países de Asia y el Pacífico (APEC) en Corea del Sur a finales de octubre y Trump viajará a China a principios del año que viene.

“El presidente Xi vendrá igualmente a Estados Unidos en su momento adecuado”, añadió el inquilino de la Casa Blanca.

Xi por su parte reafirmó que la llamada fue “positiva” y constructiva". Pero precisó que hay que “evitar tomar medidas unilaterales de restricción del comercio para no poner en riesgo los avances conseguidos en distintos ciclos de negociaciones” , reportaron la televisión CCTV y la agencia de noticias Xinhua.

Trump afirmó luego en un acto en el Despacho Oval que Xi “aprobó” el acuerdo durante el diálogo telefónico, pero luego agregó: “Tenemos que firmarlo”. China no confirmó ningún acuerdo.

La llamada entre ambos fue la segunda desde la asunción de Trump en enero, pero la tercera en lo que va de año.

El 5 de junio, el magnate republicano dijo que Xi lo había invitado a ir a China, y también él propuso una invitación similar para que su par chino visite Estados Unidos.

Acuerdo sobre TikTok

Trump pospuso el martes por cuarta vez la prohibición de la plataforma en Estados Unidos.

Según una ley adoptada durante el gobierno de Joe Biden, TikTok no podrá operar en el país por razones de seguridad nacional, a menos que la casa matriz china ByteDance ceda el control a estadounidenses.

Los planes de Trump son que en Estados Unidos TikTok pase a ser “propiedad de todos los inversores estadounidenses, y de personas y empresas muy ricas”.

Trump fue crítico de TikTok inicialmente, pero durante las elecciones presidenciales de 2024 descubrió su poder de arrastre en la juventud.

“Vamos a tener un control muy, muy estricto” , dijo Trump. “TikTok tiene un valor tremendo, francamente, me fue muy bien con él” . explicó.

En un comunicado temprano el sábado, ByteDance agradeció a Xi y Trump “por su preocupación sobre TikTok”.

“ByteDance avanzará con el trabajo relevante de acuerdo con la ley china, asegurando que TikTok continúe sirviendo a su amplia base de usuarios estadounidenses”, dijo la compañía.

Según The Wall Street Journal, podría conformarse un consorcio para controlar TikTok, que incluiría al gigante tecnológico Oracle y dos fondos de inversión de California, Silver Lake y Andreessen Horowitz.

Aranceles

El diferendo comercial entre ambos países es más complejo, y los equipos negociadores llevan meses intercambiando propuestas.

A principios de año, las dos economías más grandes del mundo aumentaron drásticamente los aranceles recíprocos, en una disputa que interrumpió las cadenas de suministro globales.

Ambos llegaron luego a un acuerdo para reducir los gravámenes, que expira en noviembre, con aranceles del 30% a la importación de bienes chinos en Estados Unidos y del 10% a los productos estadounidenses importados en China.

Esta conversación telefónica se produjo también después de que Xi organizara a principios de septiembre una cumbre regional con los dirigentes de Rusia e India, e invitara al líder norcoreano Kim Jong Un a un importante desfile militar en Pekín, unos eventos duramente criticados por Trump.

“Por favor, transmita mis más cálidos saludos al [presidente ruso] Vladimir Putin y a Kim Jong Un mientras conspiran contra Estados Unidos de América” , indicó entonces el magnate republicano a Xi en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.