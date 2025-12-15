FBI arresta a cuatro personas acusadas de planear un “ataque terrorista” en California

Escucha la noticia
Las autoridades federales en Estados Unidos arrestaron a cuatro personas a las que acusan de querer llevar a cabo una serie de ataques “terroristas” en el sur de California durante las celebraciones de Año Nuevo, según informó este lunes la fiscal general, Pam Bondi.
Los detenidos formaban presuntamente parte de un grupo “de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista” y planeaban una serie de explosiones en “varias partes del California” al igual que ataques en contra de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), indicó Bondi en una publicación en la plataforma X.
“Tras una intensa investigación, el Departamento de Justicia, en colaboración con nuestro FBI, ha impedido lo que habría sido un complot terrorista masivo y terrible en el Distrito Central de California (condado de Orange y Los Ángeles)”, agregó.
La fiscal general también señaló que el “Frente de Liberación de la Isla Tortuga, un grupo de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista, se disponía a llevar a cabo una serie de atentados con bombas contra múltiples objetivos en California a partir de la víspera de Año Nuevo. El grupo también planeaba atacar a agentes y vehículos del ICE”.
