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Una mujer camina junto a maquetas de misiles iraníes en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 6 de abril de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Una mujer camina junto a maquetas de misiles iraníes en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 6 de abril de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

El poder judicial de Irán negó el martes que ocho mujeres detenidas en la República Islámica estuvieran en peligro de ser ejecutadas, después de que el presidente estadounidense Donald Trump instara a Teherán a liberarlas.

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