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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa frente al Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa frente al Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes por la noche que obtener el uranio de Irán sería un proceso “largo” y “difícil” tras los ataques estadounidenses del año pasado contra los sitios nucleares de Teherán.

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