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Resumen

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Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo de una escuela en la ciudad de Minab (Irán), el 28 de febrero. EFE/MEHR
Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo de una escuela en la ciudad de Minab (Irán), el 28 de febrero. EFE/MEHR
Por Agencia EFE

La Misión de Investigación de la ONU para Irán aseguró que existen “motivos razonables” para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en dos ataques que dirigió en el inicio de la guerra contra territorio iraní, país al que también acusó de posibles crímenes, en su caso de lesa humanidad, por su violenta represión de las protestas previas al conflicto.

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