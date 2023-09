El gobernador de Florida, Ron DeSantis, desaconsejó este miércoles el uso de las nuevas vacunas contra la covid-19 a personas menores de 65 años, contradiciendo a la Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, que esta semana recomendó la aplicación vacunas actualizadas de Moderna y Pfizer/BioNTech.

En una videollamada emitida por la red social X (antes Twitter) y acompañado del cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, DeSantis argumentó que no hay suficiente evidencia que sustente la eficacia de las nuevas vacunas recomendadas por los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Según Ladapo, el nuevo refuerzo aprobado el lunes por los CDC no cuenta con datos de ensayos clínicos “significativos” realizados en humanos que respalden “la seguridad y eficacia de la vacuna contra la covid-19″.

“No me quedaré impasible y permitiré que la FDA y los CDC utilicen a floridanos sanos como conejillos de indias para nuevas vacunas de refuerzo que no han demostrado ser seguras o efectivas”, dijo en un comunicado DeSantis, aspirante en las primarias republicanas para elegir al nominado en las elecciones generales de 2024.

La semana pasada, ambos se manifestaron en contra de las nuevas vacunas durante un evento en Jacksonville, al noreste del estado, y que mereció una respuesta de las agencias federales sanitarias, en la que alertaron que sus afirmaciones eran peligrosas para la salud pública.

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en inglés) aprobó este lunes las vacunas actualizadas de Moderna y Pfizer/BioNTech contra la covid-19, que son efectivas para contagiosas variantes como la omicron XBB.1.5.

Las vacunas actualizadas están aprobadas para personas mayores de 12 años, y autorizadas para uso de emergencia en menores de entre 6 meses y 11 años.

A través de un comunicado, Pfizer/BioNTech explicó que “la vacuna de esta temporada” está indicada como dosis única para la mayoría de las personas de 5 años en adelante.

“Esta decisión llega en un momento en que los casos de covid-19 están aumentando una vez más”, apuntó Albert Bourla, presidente y director ejecutivo de Pfizer.

“La vacunación sigue siendo fundamental para la salud pública y la protección continua contra las graves consecuencias de la covid-19, incluida la hospitalización y la muerte”, apuntó en un comunicado Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA.

Los ciudadanos “pueden estar seguros”, añadió, “de que estas vacunas actualizadas han cumplido con los rigurosos estándares científicos de la agencia en materia de seguridad, eficacia y calidad de fabricación”.

Estas nuevas vacunas llegan cuando en partes de Estados Unidos se han incrementado los casos de covid.

De acuerdo al diario Miami Herald, en Florida los contagios aumentaron durante el verano con casi 24.000 casos reportados en la última semana de agosto, más del doble que el mes anterior.