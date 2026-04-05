Resumen

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Drones ucranianos impactaron contra dos refinerías en la región de Nizhni Nóvgorod. (Foto: Exilenova/Telegram)
Drones ucranianos impactaron contra dos refinerías en la región de Nizhni Nóvgorod. (Foto: Exilenova/Telegram)
Por Redacción EC

Drones ucranianos impactaron esta noche contra dos refinerías en la región de Nizhni Nóvgorod, a unos 350 kilómetros al este de Moscú, y un oleoducto en la región de Leningrado, a orillas del mar Báltico.

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