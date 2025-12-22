El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky; el presidente estadounidense, Donald Trump, discuten durante la reunión que celebraron en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 28 de febrero de 2025. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo
/ JIM LO SCALZO / POOL
Agencia EFE
Zelensky dice que documentos básicos del plan de paz ucraniano-estadounidense están listos
El presidente ucraniano, , afirmó este lunes que el conjunto básico de los documentos que forman parte de la elaborada de forma conjunta por Kiev y por Estados Unidos están listos.

“El plan tiene 20 puntos. Probablemente, no todo sea perfecto, pero el plan está ahí. Hay garantías de seguridad entre nosotros, la y Estados Unidos, un documento marco”, explicó en un acto con los trabajadores del servicio diplomático, en declaraciones citadas por la agencia Interfax.

Por otro lado, “existe un documento diferente entre nosotros y los Estados Unidos con garantías de seguridad”, afirmó y agregó que estas “serán las que tendrán que ser consideradas por el Congreso de EE. UU., con sus detalles y anexos”.

Zelensky destacó que los borradores y el hecho de que hayan sido elaborados también por la parte estadounidense implica que “estemos muy cerca de un resultado real” y reconoció que un plan de paz nunca satisfará a todos, sino que necesariamente requerirá compromisos.

Por otro lado, el presidente contó que la delegación ucraniana desplazada a Miami (EE. UU.) para los contactos con la está regresando a Kiev y que le informará en la noche del lunes sobre los desarrollos más recientes.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

“Los estadounidenses se quedaron para mantener negociaciones con representantes rusos. Van a hablar. Y después recibiremos de ellos y ellos de nosotros toda la información”, resumió.

El portavoz del Kremlin también informó este lunes de que el emisario del Gobierno ruso, Kiril Dmítriev, regresará en el día de hoy e informará al presidente de Rusia, , de los resultados de sus negociaciones sobre el arreglo pacífico en Ucrania que tuvieron lugar el fin de semana en Miami.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado 20 de diciembre que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. (AFP)

