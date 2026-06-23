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Resumen

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Personas dentro de la fuente Varsovie, junto a la Torre Eiffel, durante una ola de calor en París, Francia. Foto: EFE/Yoan Valat/Archivo
Personas dentro de la fuente Varsovie, junto a la Torre Eiffel, durante una ola de calor en París, Francia. Foto: EFE/Yoan Valat/Archivo
Por Agencia EFE

La torre Eiffel cerrará excepcionalmente esta tarde para las visitas a partir de las 16 horas (14 GMT) debido a la previsión de temperaturas muy elevadas por la ola de calor que atraviesa Francia, al igual que buena parte de Europa.