Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Una persona se protege del sol con un paraguas en Granary Square durante una ola de calor en Londres, Gran Bretaña, el 26 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Una persona se protege del sol con un paraguas en Granary Square durante una ola de calor en Londres, Gran Bretaña, el 26 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN
/ TOLGA AKMEN
Por Agencia AFP

Reino Unido registró este martes el récord de temperatura en un mes de mayo, con 35°C registrados cerca de Londres, tras varios días de una ola de calor inusual, informó el servicio meteorológico británico (Met Office).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.