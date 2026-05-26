Reino Unido registró este martes el récord de temperatura en un mes de mayo, con 35°C registrados cerca de Londres, tras varios días de una ola de calor inusual, informó el servicio meteorológico británico (Met Office).

El día anterior, la temperatura ya había alcanzado los 34,8 °C en Kew Gardens, al sur de Londres, superando el récord anterior de 32,8 °C, alcanzado en 1922 y nuevamente en 1944.

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Debido a la ola de calor, la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA) anunció que la alerta ámbar para varias regiones de Inglaterra permanecerá vigente hasta las 17H00 (16h00 GMT) del jueves 28 de mayo.

En relación con esta ola de calor, cuatro adolescentes murieron ahogados desde el domingo en Inglaterra, informaron el martes las autoridades locales correspondientes.

Las cuatro muertes por ahogamiento ocurrieron en distintas regiones del país.

Un joven falleció en la de Sheffield (norte), otro cerca de Mánchester (norte), un tercero en Lincoln (este) y una adolescente se ahogó cerca de Birmingham (centro).

Un sexagenario murió además al intentar ayudar a unos familiares que estaban en dificultades mientras se bañaban en una playa de Cornualles (suroeste de Inglaterra), según medios británicos.

Según los servicios meteorológicos, las temperaturas seguirán siendo elevadas durante toda la semana, con un descenso notable previsto a partir del domingo.

El calor impactó también en la red ferroviaria británica, cuyo operador Network Rail impuso limitaciones de velocidad a los trenes.