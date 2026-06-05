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La fotografía, tomada el 18 de mayo de 2026, muestra un barco en la entrada del puerto de Constanza, Rumania. Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP
La fotografía, tomada el 18 de mayo de 2026, muestra un barco en la entrada del puerto de Constanza, Rumania. Foto: Daniel MIHAILESCU / AFP
/ DANIEL MIHAILESCU
Por Agencia EFE

Unas mil personas fueron evacuadas de forma preventiva de las playas cercanas al puerto rumano de Constanza, el principal del país en el mar Negro, tras la explosión este viernes de un dron marítimo que no causó víctimas ni daños materiales, informaron las autoridades.

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