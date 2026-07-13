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Resumen

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Imagen del incendio que arrasa el bosque de Fontainebleau en Noisy-sur-École, Francia. Foto: EFE/EPA/SDIS 77 / Frank Desprez
Imagen del incendio que arrasa el bosque de Fontainebleau en Noisy-sur-École, Francia. Foto: EFE/EPA/SDIS 77 / Frank Desprez
Por Agencia EFE

Un incendio forestal que afecta al bosque de Fontainebleau, al sureste de París, y que ya ha arrasado unas 800 hectáreas podría haber sido provocado de forma intencionada, según declaró este lunes el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, durante una visita a esta zona de las afueras de París.

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