Un incendio forestal que afecta al bosque de Fontainebleau, al sureste de París, y que ya ha arrasado unas 800 hectáreas podría haber sido provocado de forma intencionada, según declaró este lunes el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, durante una visita a esta zona de las afueras de París.

“Se detectaron unos diez focos de incendio en un perímetro de mil metros, además de dos puntos de origen situados a ambos lados de la autopista A6, lo que sugiere que podría tratarse de un incendio provocado”, explicó el ministro durante una comparecencia ante la prensa a su llegada a la localidad de Noisy-sur-École, en el departamento del Sena y del Marne.

La investigación ha sido encomendada a la Gendarmería Nacional para esclarecer el origen del fuego que comenzó sobre las 17.00 horas del domingo.

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Nuñez calificó el siniestro de “totalmente excepcional y sin precedentes” y señaló que las 800 hectáreas calcinadas representan cerca del 5 % de la superficie del emblemático bosque de Fontainebleau.

“Tenemos la esperanza de poder contener el incendio hoy mismo, aunque las labores para extinguirlo por completo podrían prolongarse durante varios días, e incluso semanas”, calculó el ministro.

Un total de 500 bomberos, procedentes del servicio de incendios y rescate del departamento del Sena y del Marne y reforzados por efectivos llegados de otros departamentos, incluidos algunos del sur de Francia, están desplegados en la zona.

Este lunes también participan en las tareas de extinción dos aviones cisterna Canadair, dos aeronaves Dash 8 y tres helicópteros bombarderos de agua, en un despliegue de medios aéreos inédito en la región de Isla de Francia, donde un incendio de estas características es una novedad.

Incendio activo en el bosque de Fontainebleau, en Noisy-sur-École. Foto: EFE/EPA/SDIS 77 / Frank Desprez

El incendio obligó a evacuar de forma preventiva a unas 900 personas que residían principalmente en viviendas situadas en el límite del bosque. No se han registrado víctimas ni daños en las zonas habitadas, gracias a la actuación de los bomberos, que lograron proteger los núcleos urbanos.

La emergencia se enmarca en una situación especialmente crítica en todo el país. Francia mantiene este lunes 37 departamentos en alerta roja por temperaturas extremas, incluida París y su región, mientras otros permanecen en alerta naranja. Météo-France prevé máximas de entre 37 y 41 grados en buena parte del territorio, en la tercera ola de calor que afecta al país desde finales de mayo.

32.000 hectáreas quemadas ya, más que en todo 2025

Nuñez explicó que solo entre el domingo y el lunes se registraron unos 250 incendios en todo el territorio francés, de los cuales una treintena fueron considerados críticos y tuvieron que ser atendidos simultáneamente.

En lo que va de año ya han ardido unas 32.000 hectáreas, una superficie superior a la registrada durante toda la campaña de incendios de 2025, precisó.

El ministro atribuyó esta situación a la combinación de temperaturas extremas, una vegetación especialmente abundante tras las lluvias registradas a finales de 2025 y la presencia de fuertes vientos, factores que, según afirmó, anticipan una campaña de incendios “muy complicada”.

44 detenidos

Asimismo, hizo un llamamiento a la prudencia y recordó que nueve de cada diez incendios tienen origen humano. Informó de que las fuerzas de seguridad han practicado ya 44 detenciones relacionadas con incendios forestales, de las cuales aproximadamente dos tercios corresponden a fuegos provocados de manera deliberada y el resto a causas accidentales.

Nuñez insistió en extremar las precauciones, especialmente en los márgenes de las carreteras, donde se origina un elevado porcentaje de los incendios, así como con barbacoas y fuegos artificiales.

Sobre estos últimos, indicó que cada prefecto (delegado del Gobierno) decidirá caso por caso si autoriza su celebración durante el 14 de julio (Fiesta Nacional) en función del riesgo existente, aunque reconoció que, dadas las condiciones actuales, “es preferible renunciar a ellos cuando exista peligro”.