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un oficial de la División Uniformada del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
un oficial de la División Uniformada del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

Las autoridades estadounidenses confirmaron este sábado que el sospechoso de irrumpir armado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un «actor solitario» y que no existe una amenaza persistente para el público tras el incidente que dejó a un agente herido.

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